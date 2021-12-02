Королева біля телефону: зателефонувати Єлизаветі II можуть лише два абоненти – хто це?

Королева Британії Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета хоч поступилася Меган Марк у званні найвпливовішої людини в королівській сім'ї , менш затребуваною вона стала. Щодня до королівського палацу надходить тисячі дзвінків до глави британської монархії.

Відомо, що Єлизавета II не відповідає на всі звернення самостійно, у цьому їй допомагають менеджери – вони піднімають слухавку телефону і, у разі потреби, переадресовують виклик королеві.

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Але, як повідомив фахівець з питань монаршої сім'ї Джонатан Сакердоті виданню Mirror, є два абоненти, які можуть зателефонувати на особистий телефон Єлизавети II.

У цьому списку опинилася дочка королеви принцеса Анна, а також фахівець з кінних перегонів Джон Уоррен. Вони можуть зв'язатися з главою монархії будь-коли.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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Ні для кого не секрет, що Єлизавета II затята прихильниця кінного спорту і регулярно відвідує перегони. Пан Уоррен є зятем покійного друга королеви Генрі Герберта і регулярно консультує сім'ю монархів з питань перегонів.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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