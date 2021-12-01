Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня

Злата і Тарапата

Що з Демі Мур?

Дружина Кейджа

Потап з батьком

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дональд Трамп заявив, що Меган Маркл винна у сварці принца Гаррі з родиною

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 12:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній президент США Дональд Трамп у новому своєму інтерв'ю вирішив висловитися про те, що відбувається в королівській родині.
Дональд Трамп розкритикував Меган Маркл
Дональд Трамп розкритикував Меган Маркл / Фото: Getty Images

Дональд Трамп ніколи не приховував, що йому не подобається Меган Маркл .Він неодноразово негативно висловлювався на адресу дружини принца Гаррі. Через деякий час колишній президент США не змінив своєї думки про герцогині Сассекської. Він вважає, що Меган Маркл винна у сварці принца Гаррі з королівською родиною . Про це пише Daily Mail.

Я думаю, що вона дуже неповажно ставиться до королівської родини і найголовніше до королеви, – сказав Дональд Трамп.

Дональд Трамп розповів, що думає про Меган Маркл
Дональд Трамп розповів, що думає про Меган Маркл / Фото: Getty Images

Реклама

Він назвав Єлизавету "великою жінкою та історичною особистістю"

Я зустрічався з королевою, і я думаю, що королева – чудова людина, – поділився Трамп.

Колишній президент США вважає, що одного разу принц Гаррі пошкодує шлюб із Меган Маркл.

Реклама

Я не фанати Меган. І не був із першого дня. Я думаю, що Гаррі жахливо використали, і я думаю, що колись він пошкодує про це. Це зіпсувало його стосунки із сім'єю, і це шкодить королеві. Вона намагається робити речі, які я вважаю недоречними, – сказав Дональд Трамп в інтерв'ю.

Дізнайтесь інші новини:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти