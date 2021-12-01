Дональд Трамп заявив, що Меган Маркл винна у сварці принца Гаррі з родиною

Колишній президент США Дональд Трамп у новому своєму інтерв'ю вирішив висловитися про те, що відбувається в королівській родині.

Дональд Трамп розкритикував Меган Маркл / Фото: Getty Images

Дональд Трамп ніколи не приховував, що йому не подобається Меган Маркл .Він неодноразово негативно висловлювався на адресу дружини принца Гаррі. Через деякий час колишній президент США не змінив своєї думки про герцогині Сассекської. Він вважає, що Меган Маркл винна у сварці принца Гаррі з королівською родиною . Про це пише Daily Mail.

Я думаю, що вона дуже неповажно ставиться до королівської родини і найголовніше до королеви, – сказав Дональд Трамп.

Дональд Трамп розповів, що думає про Меган Маркл / Фото: Getty Images

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Він назвав Єлизавету "великою жінкою та історичною особистістю"

Я зустрічався з королевою, і я думаю, що королева – чудова людина, – поділився Трамп.

Колишній президент США вважає, що одного разу принц Гаррі пошкодує шлюб із Меган Маркл.

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Я не фанати Меган. І не був із першого дня. Я думаю, що Гаррі жахливо використали, і я думаю, що колись він пошкодує про це. Це зіпсувало його стосунки із сім'єю, і це шкодить королеві. Вона намагається робити речі, які я вважаю недоречними, – сказав Дональд Трамп в інтерв'ю.

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