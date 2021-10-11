Королівський експерт розсекретив, що допомогло Єлизаветі II впоратися зі смертю чоловіка

Єлизавета II впоралася з усіма потрясіннями життя за допомогою віри - королівський експерт / Фото: Getty Images

Відмовившись від королівських обов'язків і переїхавши до США, принц Гаррі і Меган Маркл розгромили королівську сім'ї в інтерв'ю. Потім трапилася смерть принца Філіпа. Після цього принца Ендрю звинуватили в згвалтуванні.

Пережити всі труднощі Її Величності допомогла віра. Так вважає королівський автор Метью Деннісон. В інтерв'ю Fox News він розповів, що 95-річна королева звернулася до своєї християнської віри, щоб подолати тривалу драму, яка обрушилася на палац.

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У неї є сильна релігійна віра. Одна з речей, які робила королева – молилася протягом усього цього часу. У неї також є вірна група, що підтримує її, особисті секретарі, фрейліни та віддані друзі, – каже Деннісон.

Єлизавета II в Лондоні / Фото: Getty Images

Сім'я також грає важливу роль в житті Єлизавети II. Незважаючи на те, що герцог і герцогиня Сассекські переїхали до Каліфорнії, 37-річний Гаррі все ще тісно пов'язаний зі своєю бабусею.

Зрештою, рішення про відступ (Гаррі і Меган) необхідно було спочатку прийняти королеві, – сказав королівський експерт.

Нагадаємо, незодавно Єлизавета II вперше заговорила про покійного принца Філіпа після його смерті. Це сталося на церемонії відкриття шостої сесії шотландського парламенту на початку жовтня.

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Шотландію Єлизавета II відвідала разом зі своїм сином принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, герцогинею Корнуольською.

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