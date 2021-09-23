Витівки з гірчицею і міцний шлюб: вийшов фільм про принца Філіпа з зізнаннями його сім'ї

Через п'ять місяців після смерті принца Філіпа, британський телеканал BBC One випустив документальний фільм зі спогадами королівської сім'ї про нього. Четверо дітей і онуки покійного чоловіка королеви Єлизавети II розповіли, яким він був для них.
В описі до відео, опублікованому на YouTube-каналі BBC, йдеться, що фільм-портрет знімався до і після смерті принца Філіпа. Спочатку частина інтерв'ю планувалася для фільму до його 100-річчя, до якого він не дожив кілька місяців.
Що сказали про принца Філіпа члени королівської сім'ї?
Чоловік Кейт Міддлтон, принц Вільям, згадав про потішні пустощі, які принц Філіп любив робити за столом в замку Балморал. Чоловік королеви любив просити когось із дітей допомогти відкрити йому упаковку з гірчицею, а потім, простягаючи дитині, з усієї сили стискав її так, що вся гірчиця розліталася в різні боки. Це, правда, не подобалося самій Єлизаветі II, яка завжди голосила, що відмивати гірчицю зі стелі, картин і столу доводиться персоналу.
Йому подобалися ці жарти, йому подобалося возитися з дітьми і бути дідусем, – розповів принц Вільям.
Він також сказав, що принц Філіп дуже любив барбекю.
Кожне барбекю, на якому я коли-небудь був, герцог Единбурзький готував там. Він обожнював барбекю. Він перетворив це на цікавий вид мистецтва... – сказав принц Вільям.
Принц Гаррі розповів, що захоплювався тим, наскільки міцним був шлюб принца Філіпа і королеви Єлизавети II.
Найбільше мені не вистачає його гумору. Але я сумую за ним також через бабусю, бо знаю, наскільки неймовірно сильною вона відчувала себе з ним. Проте я знаю, що з нею все буде добре без нього, – сказав принц Гаррі.
Його слова підтвердила і принцеса Євгенія.
Вони – одна з найбільш чудових пар, які, я думаю, світ коли-небудь бачив і коли-небудь побачить. Бабуся змогла бути тим, ким вона є, завдяки підтримці та любові від дідуся, – сказала онука королеви.
Старший син принца Філіпа і королеви, принц Чарльз, згадав кумедний епізод зі своєї юності.
Він намагався навчити мене водити карету. Але це тривало недовго. Я не знаю, чому у мене почалася справжня істерика, коли я вів цю штуку під час довгої прогулянки, а він ще більше дратувався, що я не концентрувався, – сказав принц Чарльз з усмішкою.
Він зазначив, що королева знайшла в принцеві Філіпу велику підтримку.
Я думаю, вона цінувала його судження про деякі речі, – додав син королеви.
Онук королеви, Пітер Філіпс зазначив, що принц Філіп був дуже розважливою людиною.
Творці фільму отримали доступ до особистого архіву королеви, в якому зображені різні моменти її життя з принцом Філіпом.
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