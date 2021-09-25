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Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в короткій спідниці. Такого ви ще не бачили (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 вересня, 06:30
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Герцогиня Кембриджська зустрілася з британськими чемпіонами з тенісу і зіграла з ними на корті. Дивіться, як Кейт виглядає у спортивній формі
Кейт Міддлтон зустрілася з чемпіонами з тенісу
Кейт Міддлтон зустрілася з чемпіонами з тенісу / Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка, за чутками, планує четверту дитину, продемонструвала свою спортивну фігуру, коли прийшла на зустріч з британськими тенісними чемпіонами Еммою Радукану, Джо Солсбері, Альфі Г'юїттом і Гордоном Рідом.

Герцогиня Кембриджська наділу темно-синій жакет з короткою тенісної спідницею, а завершила образ білими кросівками. Кейт випробувала свої сили в тенісі з найкращими гравцями Великої Британії на честь їхніх досягнень на Відкритому чемпіонаті США.

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Міддлтон поділилася кадрами з прийому в Instagram.

Кейт Міддлтон і Емма Радукану / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Кейт Міддлтон і Емма Радукану разом зіграли в парному розряді. Юна чемпіонка охарактеризувала удар герцогині справа як "неймовірний".

Кейт Міддлтон приміряла спортивну форму / Фото: Getty Images

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Герцогиня Кембриджська протягом останніх двох місяців була на літніх канікулах зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, і трьома дітьми. Тиждень тому Кейт повернулася до королівських обов'язків, відвідавши військову базу Королівських ВПС Брайз-Нортон в Оксфордширі і зустрівшись з тими, хто допомагав евакуювати біженців під час захоплення Афганістану талібами.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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