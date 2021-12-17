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Бив і погрожував убити собаку: ще одна жінка звинуватила Кріса Нота у насильстві

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 16:10
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Модель та акторка Беверлі Джонсон зустрічалася з актором у 90-х. Ще кілька років тому вона розповідала, що життя з Крісом Нотом було схоже на терор.
Беверлі Джонсон та Кріс Нот зустрічалися у 90-х
Беверлі Джонсон та Кріс Нот зустрічалися у 90-х / Фото: Getty Images, instagram.com/chrisnothofficial/

Голлівудського актора Кріса Нота, який зіграв Містера Біга у серіалі "Секс і місто", люблять мільйони жінок. Та днями стало відомо, що його звинувачують у двох зґвалтуваннях із різницею в одинадцять років.

Секс-скандал набирає обертів і вже третя жінка заявила про насильство з боку Кріса Нота. Взагалі вона розповіла про це кілька років тому, але про інцидент користувачі соцмереж згадали зараз, на тлі нових звинувачень.

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Беверлі Джонсон і Кріс Нот у 1993 році
Беверлі Джонсон і Кріс Нот у 1993 році / Фото: Getty Images

У середині 1990-х модель та акторка Беверлі Джонсон крутила роман із Крісом Нотом. В Мережі з'явилася стаття, в якій повідомлялося про "неконтрольовані ревнощі, погрози та побиття" з боку Кріса до Беверлі.

Я ніколи в житті не була така налякана. Просто не можу повірити, що хтось, хто мав такі ніжні і солодкі почуття, міг перетворитися на цього дикого ґвалтівника, – цитує газета Джонсон.

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Скріншот: twitter.com/thatbomabrown

Модель також стверджувала, що після розставання Кріс Нот погрожував понівечити її, погрожував смертю, "називаючи по 25 разів на день", а ще погрожував убити собаку Джонсон.

Що каже Кріс Нот?

Після перших звинувачень актор заявив, що все сказане жінками – наклеп. Нот спростовує будь-які чутки на цю тему і запевняє, що не має нічого спільного із сексуальними домаганнями.

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