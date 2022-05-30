MELOVIN у Берліні гордо підняв прапор ЛГБТ на сцені: Україна – демократична держава

Український співак виступив у рамках другого благодійного телемарафону Save Ukraine – артист виконав свій хіт "Не зволікай"

MELOVIN під час благодійного марафону Save Ukraine підняв прапор ЛГБТ у Берліні / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN заявив про свою бісексуальність ще у червні минулого року. З того часу артист відкрито підтримуємо ЛГБТ-ком'юніті у соцмережах та на своїх концертах. Цього разу артист виконав свою пронизливу композицію, написану після початку повномасштабного вторгнення РФ та підняв на сцені прапор ЛГБТ.

Наприкінці виступу артист, тримаючи райдужний прапор у руці, сказав:

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Україна – вільна, смілива, сучасна та демократична держава! Україна поважає права ЛГБТ-спільноти! Ми єдині! Будь ласка, робіть пожертвування, Україна потребує вашої підтримки.

Зазначимо, що раніше MELOVIN привселюдно засудив співачку Ірину Федишин, яка виступила проти ЛГБТ. Ірина впевнена, що бути геєм, лесбійкою чи іншим представником ЛГБТ – це "великий гріх". За це MELOVIN назвав артистку "дурою" і порадив їй "піти та поставити свічку за упокій своєї кар'єри". Відповідь Федишин не змусила на себе довго чекати.