Екстремально схудла акторка Ребел Вілсон замість принца знайшла собі коханку (фото)

42-річна австралійська зірка не лише схудла на понад 20 кілограм, а й знайшла своє кохання

Ребел Вілсон здійснила камінгаут

Зірка комедійних голлівудських фільмів опинились в центрі уваги після свого неймовірного перевтілення – їй вдалось позбавитись близько 27 зайвих кг! Тепер ж акторка знову дала привід нагадати про себе у ЗМІ – вона здійснила камінгаут!

В Instagram Ребел Вілсон показала фанам свої кохану дівчину, позуючи з нею в обіймах. Обраницею кінозірки стала модель'єр Рамона Агрума.

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Ребел зі своєю дівчиною

Я думала, що шукаю діснеївського принца. Але, схоже, мені дійсно потрібна була принцеса, – підписала фото знаменитість.

Як повідомляє TMZ, Ребел та Рамона вперше з'явилася на публіці ще на початку лютого 2022 року. А в березні вони разом відвідали вечірку Vanity Fair, яка пройшла після церемонії нагородження премії "Оскар".

Фанати Вілсон раді за неї:

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Так рада за вас обох!

Чудова пара та динамічний дует. Люблю вас.

Красуні! Такий радий за вас обох! Сильна пара.

Скріншот Instagram

Коротко про Ребел Вілсон

42-річна акторка, родом з Сіднея, відомала за такими проєктами, як – "Ідеальний голос" та "Холостячки". У 2012 році Forbes назвав Ребел Вілсон однією з 30-ти найбільш перспективних у Голлівуді персон, молодших тридцяти.

Раніше Ребел Вілсон перебувала у стосунках з підприємцем та мільярдером Джейкобом Бушем. Вони познайомились у 2019 році у компанії спільних друзів. У 2020-му закохані вперше вийшли разом у світ. Втім, вже через рік парочка оголосила про розрив стосунків.

Акторка з екскоханим Джейкобом Бушем / Фото: Getty Images

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До речі, в березні на церемонії кінопремії BAFTA Ребел Вілсон зі сцени показала середній палець Путіну.