Крістіна Орбакайте приголомшила фігурою в бікіні на пляжі в Греції: Скільки років цій дівчинці?

Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Співачка Крістіна Орбакайте, дочка якої воювала в танцювальному батлі з дітьми Пугачової та Галкіна, показала струнку фігуру в чорному бікіні з принтом ромашок. Артистка зробила фото на пляжі острова Міконос, який так люблять туристи.

Кадром Крістіна Орбакайте поділилася в Instagram. Фанати засипали зірку компліментами.

Крістіна Орбакайте в купальнику / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Хтось із шанувальників зазначив, що Крістіна Орбакайте виглядає молодшою за свій вік.

"Крісті, спасибі за сексі фото в купальнику, ми давно чекали"

"Ну що ж за красуня"

"Яка гарна"

"Скільки років цій дівчинці? 20!?"

Скріншот Instagram

На Міконос Крістіна Орбакайте відправилася зі своїм чоловіком, американським підприємцем Михайлом Земцовим. Бізнесмен молодший за співачку на сім років.

Крістіна Орбакайте і її чоловік Михайло Земцов / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Крістіна Орбакайте вийшла заміж за Михайла Земцова у 2005 році. Разом вони живуть в США, де Михайло володіє власною стоматологічною клінікою.

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