Крістіна Орбакайте приголомшила фігурою в бікіні на пляжі в Греції: Скільки років цій дівчинці?

Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k
Співачка Крістіна Орбакайте, дочка якої воювала в танцювальному батлі з дітьми Пугачової та Галкіна, показала струнку фігуру в чорному бікіні з принтом ромашок. Артистка зробила фото на пляжі острова Міконос, який так люблять туристи.
Кадром Крістіна Орбакайте поділилася в Instagram. Фанати засипали зірку компліментами.
Хтось із шанувальників зазначив, що Крістіна Орбакайте виглядає молодшою за свій вік.
- "Крісті, спасибі за сексі фото в купальнику, ми давно чекали"
- "Ну що ж за красуня"
- "Яка гарна"
- "Скільки років цій дівчинці? 20!?"
На Міконос Крістіна Орбакайте відправилася зі своїм чоловіком, американським підприємцем Михайлом Земцовим. Бізнесмен молодший за співачку на сім років.
Крістіна Орбакайте вийшла заміж за Михайла Земцова у 2005 році. Разом вони живуть в США, де Михайло володіє власною стоматологічною клінікою.
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