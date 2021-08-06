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Ось це архів! У Мережі з'явилося фото Пугачової з Кіркоровим під час їх весільної подорожі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
6 серпня, 08:55
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Алла Пугачова і Філіп Кіркоров зіграли весілля в 1994 році. Вони були разом офіційно до 2005 року
Фотограф Алли Пугачової опублікував архівне фото співачки з Філіпом Кіркоровим
Фотограф Алли Пугачової опублікував архівне фото співачки з Філіпом Кіркоровим / Фото: instagram.com/romanrodin1959/

Філіп Кіркоров став для Алли Пугачової четвертим чоловіком, роман з яким був одним з найяскравіших в біографії Примадонни. Незважаючи на те, що співачка вже давно щаслива в шлюбі з Максимом Галкіним, в Мережі все ще з'являються нові факти про її шлюбі з Кіркоровим і архівні фото. Ексфотограф Примадонни Роман Родін вирішив в Instagram поділитися знімком, зробленим під час весільної подорожі Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова.

На опублікованому рідкісному кадрі зображені Алла Пугачова з Філіпом Кіркоровим, а також батько виконавця, Бедрос Кіркоров. Знімок зроблений в Болгарії.

Продовжимо згадувати далекі дев'яності. Цей кадр я зняв під час весільної подорожі в Болгарію. Справа була в Софії, куди ми заїхали на конкурс "Золотий Орфей", – підписав архівне фото Родін.

Архівне фото Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова під час весільної подорожі
Архівне фото Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова під час весільної подорожі / Фото: instagram.com/romanrodin1959/

У коментарях знімок з минулого оцінили.

  • "Архів гідний захоплення і поваги"
  • "Чекаємо ще фото з тієї подорожі"
  • "Максим Галкін чи не ревнує?"

Стосунки Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров прожили в шлюбі 11 років, але потім в житті співачки з'явився Максим Галкін. Не так давно колишня домробітниця пари розповіла про це любовний трикутник . Вона зізналася, що Кіркоров намагався врятувати шлюб.

Алла Борисівна ніяк не коментує шлюб з Філіпом , А насолоджується сімейним життям з Максимом Галкіним.

Кіркоров вдруге так і не одружився. Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – йому складно зважитися на нові стосунки після отриманого досвіду.

"Чи не одружився, бо надто велика планка. У моєму житті було гасло:" Полюбити – так королеву, програти – так мільйон ". І королеву я любив, і мільйони програвав", – відверто розповіла співак в одному зі своїх інтерв'ю.

Варто зазначити, що довгий час в Мережі обговорювали сварку експодружжя.

Чому в ЗМІ ходили чутки про можливе розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться сюжет:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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