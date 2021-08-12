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Кристина Орбакайте ошеломила фигурой в бикини на пляже в Греции: Сколько лет этой девочке?

Дарина Алексеева
12 августа, 20:30
50-летняя дочь Аллы Пугачевой проводит последний месяц лета на острове в Греции. Там, впервые за долгое время звезда показала свою фигуру в купальнике

Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте, дочка которой сразилась в танцевальном баттле с детьми Пугачевой и Галкина, показала стройную фигуру в черном бикини с принтом ромашек. Артистка сделала фото на пляже острова Миконос, который так обожают туристы.

Кадром Кристина Орбакайте поделилась в Instagram. Фанаты засыпали звезду комплиментами.

Кристина Орбакайте в купальнике / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кто-то из поклонников отметил, что Кристина Орбакайте выглядит младше своего возраста.

  • "Кристи, спасибо за секси фото в купальнике, мы давно ждали"
  • "Ну что же за красавица"
  • "Какая красивая"
  • "Сколько лет этой девочке? 20!?"
Скриншот Instagram

На Миконос Кристина Орбакайте отправилась со своим супругом, американским предпринимателем Михаилом Земцовым. Бизнесмен младше певицы на семь лет.

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Кристина Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте вышла замуж за Михаила Земцова в 2005 году. Вместе они живут в США, где Михаил владеет собственной стоматологической клиникой.

Почему ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – узнайте в этом видео:

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