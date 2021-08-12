Кристина Орбакайте ошеломила фигурой в бикини на пляже в Греции: Сколько лет этой девочке?

Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k
Певица Кристина Орбакайте, дочка которой сразилась в танцевальном баттле с детьми Пугачевой и Галкина, показала стройную фигуру в черном бикини с принтом ромашек. Артистка сделала фото на пляже острова Миконос, который так обожают туристы.
Кадром Кристина Орбакайте поделилась в Instagram. Фанаты засыпали звезду комплиментами.
Кто-то из поклонников отметил, что Кристина Орбакайте выглядит младше своего возраста.
- "Кристи, спасибо за секси фото в купальнике, мы давно ждали"
- "Ну что же за красавица"
- "Какая красивая"
- "Сколько лет этой девочке? 20!?"
На Миконос Кристина Орбакайте отправилась со своим супругом, американским предпринимателем Михаилом Земцовым. Бизнесмен младше певицы на семь лет.
Кристина Орбакайте вышла замуж за Михаила Земцова в 2005 году. Вместе они живут в США, где Михаил владеет собственной стоматологической клиникой.
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