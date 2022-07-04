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Погрожують і називають ухилистом: Володимира Остапчука переслідує родина екс-дружини

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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4 липня, 10:59
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Телеведучий поділився новими подробицями скандалу із колишньою дружиною. У ньому опинилися замішані треті особи
Володимир Остапчук заявив про переслідування з боку родини екс-дружини
Володимир Остапчук заявив про переслідування з боку родини екс-дружини / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Останнє інтерв'ю Олени Войченко про проблеми з психікою у Володимира Остапчука не на жарт зачепило телеведучого. Після гучних заяв він теж не почав мовчати і поділився несподіваними подробицями про колишню дружину.

Як розповів Остапчук у Instagram, Войченко "підключила" до конфлікту та свою родину. Телеведучому написав у особисті повідомлення колишній тесть і це листування важко назвати дружнім.

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Сергій Войченко, батько моєї колишньої дружини, загрожує мені розправою. Ці бандити безкарно вже багато років залякують людей, – заявив Остапчук.

Скріншот – instagram.com/vova_ostapchuk

У листуванні батько Олени назвав шоумена ухилистом від служби у ЗСУ. За його словами, Остапчук мав відслужити в армії чи відпрацювати у селі, але порушив закон та "завдав збитків державі".

Я не боюся цих покидьків. Але якщо щось трапиться зі мною – це справа рук Сергій Войченко та його сина Романа, – написав телеведучий. – Тепер ви розумієте, чому я мовчав три роки. Це страшні люди.

Скріншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Також шоумен поділився фотографією своєї матері. За словами телеведучого, батько колишньої дружини заявляв, що не дасть його батькам бачитися з онуками і весь час Емілія та Еван проводили із родиною Войченків.

Крім того, до Остапчука заявив про напад. Шоумен прикріпив фото протоколу за 26 червня 2020 року, в якому йдеться про те, що Олена Войченко та її батько приховують від нього спільних із колишньою дружиною дітей та порушують рішення суду.

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Скріншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Раніше Остапчук вже пригадав екс-дружині спроби суїциду та її брата-злочинця.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
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