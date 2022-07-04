"Дизель шоу" кинув на гроші родину покійної акторки Марини Поплавської: нове викриття компанії

Скандали в "Дизель Студіо" тривають. Після заяв потерпілого режисера про невиплату гонорару, у Мережі обізвались інші "жертви". Сестра Поплавської також заявила, що родина так і не отримала від компанії зароблені акторкою гроші

Керівництво "Дизель Шоу" звинуватили у невиплаті гонорарів покійній Марині Поплавській / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі продовжується скандал навколо "Дизель Студіо". А все почалося з того, що ексреквізитор серіалів студії та автор гумористичних роликів для TikTok "Дизель" Микола Федосенков розповів у Мережі про те, як роботодавці заборгували йому десятки тисяч гривень! Режисер писав керівництву з цього приводу. Однак відповіді так і не отримав.

Після розголосу актор та художній керівник "Дизель шоу" Єгор Крутоголов написав, мов Федосенков "займається шантажем". Також він запевняв, нібито режисеру заплатити 50% від запрошеної суми.

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Втім, у подібну ситуацію з невиплатою зароблених грошей під час співпраці з "Дизель шоу" потрапляли й інші люди.

"Дизель Студіо" та Марина Поплавська

Рідна сестра акторки "Дизель шоу", яка загинула у 2018 році, поскаржилася, що компанія не виплатила її родині гонорари, зароблені гумористкою на останніх концертах.

Про це жінка написала у коментарях під постом-викриттям Миколи Федосенкова з акаунту Марини. Режисер опублікував у Facebook відповідні скриншоти.

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Коментарі сестри Поплавської Людмили. Фото: скриншоти з Facebook Миколи Федосенкова Коментарі сестри Поплавської Людмили. Фото: скриншоти з Facebook Миколи Федосенкова Коментарі сестри Поплавської Людмили. Фото: скриншоти з Facebook Миколи Федосенкова Коментарі сестри Поплавської Людмили. Фото: скриншоти з Facebook Миколи Федосенкова 1 /4

Зазначимо, сторінка не верифікована соцмережею як офіційна, але на неї підписано понад 19 тис. осіб. Також в профілі багато фото акторки до її смерті і на неї підписані її колеги з "Дизель шоу".

Акаунт Марини Поплавської. Фото: скриншот Instagram

Після загибелі моєї рідної сестри керівники шоу не вважали за потрібне повернути родині чесно зароблені Мариною кошти за чотири концерти, які відбулися в Києві, Луцьку, Львові, а також за знімання влітку 2018 року в серіалі "На трьох". Я не знаю точної суми, але розумію, що йдеться про чималу суму. Про будь-які компенсації з приводу загибелі на робочому місці годі й говорити, – написала сестра акторки Людмила.

За словами родички Поплавської, продюсери "Дизель шоу" організували пишний похорон сестри. Але фактично та сама його собі і оплатила грошима, які не виплатили її сім'ї.

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Економія на безпеці та економія на гонорарах. Немає людини – немає оплати праці. Так що ж виходить? Що фактично ритуальні послуги Марина сама собі і оплатила Назвати це просто цинізмом – це не сказати нічого. Якщо для адміністрації шоу це є нормою, то нехай їхні вчинки будуть на їхній "совісті", – зазначила жінка.

Як запевняє Людмила, керівництво шоу, анонсовуючи "нові сльозні пісні в пам'ять про свою колегу", спекулює на смерті Поплавської. А фонди, відкриті племінницям акторки, нібито не існують.

Фонди й депозити, начебто відкриті племінницям Марини Поплавської, які пан Бланар, а також пан Крутоголов анонсували на всю Україну, – є відвертою брехнею. Юридично це неможливо, – зазначила сестра Поплавської.

На думку Людмила, у керівників шоу "проблеми з відсутністю моралі, совісті та гідності".

У компанії "Дизель Студіо" поки що не коментували нові звинувачення на свою адресу.

Що відомо про смерть Марини Поплавської

20 жовтня 2018 року автобус, у якому були учасники "Дизель шоу", зіткнувся з вантажівкою на Житомирській трасі.

Марини Поплавської не стало у 2018 році

Внаслідок ДТП четверо колег Марини Поплавської отримали різні травми, а сама вона загинула до приїзду швидкої допомоги. Згідно з інформацією ЗМІ, акторка сиділа на передньому сидінні автобуса.