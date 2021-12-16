Ксенія Мішина розповіла, як її засудив Костянтин Меладзе: Я почувалася нікчемою

Ксенія Мішина згадала неприємний інцидент із Меладзе / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Багато років тому Ксенія Мішина, яка розкрила причину розриву з Олександром Еллертом, приїхала до Києва, щоб вступити до театрального університету. Під час підготовки до іспитів вона вирішила взяти участь у кастингу на шоу "Україна сльозам не вірить".

Я йшла всупереч своїм страхам, пігулкам та тонометру. Якщо ви запитаєте, у чому був сенс шоу, я не скажу, але там потрібно було вміти робити все, а я не вміла нічого і щиро не розуміла, що я там роблю, – згадує актриса.

У журі сидів відомий композитор Костянтин Меладзе. Коли він почув, як співає Ксенія, то відразу зупинив її і жорстоко розкритикував.

Реклама

Це було ганебно, і мені про це сказали. Я почувалася нікчемою. На мій танець реакція була така сама, а ось сценка їм сподобалася.

Ксенія Мішина розпочинала кар'єру з участі у телевізійному шоу / Фото: Скріншот з YouTube

За словами Мішиної, тоді журі не поскупилося на різкі висловлювання. Зараз вона розуміє, що це був кастинг, який потім показували на телебаченні, тому вони так грубо відгукнулися про її виступ.

Зрештою актрису все ж таки взяли на проєкт через привабливу зовнішність.

Реклама

Після всієї цієї ганьби я дико розплакалася. Тоді я дізналася, яку силу може мати краса, але в той же момент вирішила, що назустріч мрії я йтиму через професіоналізм і нескінченну роботу над собою, – ділиться знаменитість.

Читайте також: