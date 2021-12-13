"Мені було дуже боляче": Мішина розкрила причину розлучення з Еллертом

Досі Ксенія Мішина не розповідала, що стало причиною їх розставання з Олександром Еллертом, раніше актриса лише натякнула на те, що стосунки були вкрай токсичними.
Про те, що сталося між закоханими насправді, Ксенія наважилася розповісти у програмі "Світське життя". За словами актриси, ці стосунки давалися парі дуже важко.
Мішина зізналася, що їх з Еллертом пов'язує дуже багато приємних та позитивних моментів, але, на жаль, негативні сторони також є.
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Зокрема, одна з них – це зайва емоційність партнерів, тому в парі часто відбувалися сварки. Крім того, колишні закохані проводили мало часу разом із особистими справами. Саме тому Ксенія ухвалила рішення про розрив.
Я зрозуміла, що не можу більше існувати у цих відносинах. Мені було дуже боляче, мені дуже неприємно. Я просто не знаю, як це терпіти. Йому також було дуже боляче, дуже складно. Він теж не знав, як це розрулити, – відверто сказала актриса.
Незважаючи на це, Мішина не заперечує того факту, що екс-закохані можуть знову зійтись.
Я не знаю що буде далі. Будемо ми разом чи ні. "Я цінувала ці відносини, але це постійний стрес", – заявила Ксенія.
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