"Мені було дуже боляче": Мішина розкрила причину розлучення з Еллертом

За парою шанувальники уважно спостерігають із фіналу першого сезону "Холостячки". Припущенням, що закохані будуть разом довго і щасливо, схоже, не судилося збутися

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Досі Ксенія Мішина не розповідала, що стало причиною їх розставання з Олександром Еллертом, раніше актриса лише натякнула на те, що стосунки були вкрай токсичними.

Про те, що сталося між закоханими насправді, Ксенія наважилася розповісти у програмі "Світське життя". За словами актриси, ці стосунки давалися парі дуже важко.

Реклама

Мішина зізналася, що їх з Еллертом пов'язує дуже багато приємних та позитивних моментів, але, на жаль, негативні сторони також є.

Зокрема, одна з них – це зайва емоційність партнерів, тому в парі часто відбувалися сварки. Крім того, колишні закохані проводили мало часу разом із особистими справами. Саме тому Ксенія ухвалила рішення про розрив.

Я зрозуміла, що не можу більше існувати у цих відносинах. Мені було дуже боляче, мені дуже неприємно. Я просто не знаю, як це терпіти. Йому також було дуже боляче, дуже складно. Він теж не знав, як це розрулити, – відверто сказала актриса.

Незважаючи на це, Мішина не заперечує того факту, що екс-закохані можуть знову зійтись.

Реклама

Я не знаю що буде далі. Будемо ми разом чи ні. "Я цінувала ці відносини, але це постійний стрес", – заявила Ксенія.

Читай також: