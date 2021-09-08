Ксенія Мішина поїхала з сином до Хорватії, поки Еллерт був на весіллі (фото)

Ксенія Мішина поїхала з сином до Хорватії / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина, яка підігріла чутки про возз'єднання з Еллертом, вирушила до Хорватії на прем'єру нового україно-хорватського серіалу "Зломовчання", в якому зіграла головну роль. Разом зі своєю зірковою мамою поїхав і її син – Платон, а ось Олександра Еллерта, всупереч очікуванням багатьох шанувальників пари, з ними не було.

Ефектними кадрами з поїздки Ксенія поділилася в Instastories. Акторка заселилася в один з готелів Дубровника, який знаходиться на південному узбережжі країни.

Ксенія Мішина показала фото з сином в Хорватії / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Як тут тепленько. Не заздріть, будь ласка, що тут 30 і так красиво. Я дякую, що сьогодні у мене такий прекрасний день, – сказала Ксенія Мішина, показуючи шанувальникам вид на море.

Поки син акторки плавав у басейні, вона не проґавила можливості зловити осінні промені сонця і позасмагати.

Ксенія Мішина показала фото з готелю в Хорватії / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Тим часом Олександр Еллерт запостив в Instastories відео з весілля друзів, на якому він працював.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що в серіалі "Зломовчання", який вийде в Україні у грудні цього року на онлайн-платформі OLL.TV, Ксенія Мішина зіграла роль мецената Ольги, яка починає розслідувати зникнення своєї племінниці. Драма, що розкриває настільки шокуючу та актуальну навіть в наші дні тему сексуального рабства, заснована на розслідуванні хорватського журналіста, що свого часу викликало суспільний резонанс.

Дивіться відео прямо зі зйомок "Зломовчання":

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