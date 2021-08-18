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Отже, разом? Еллерт ніжно привітав Мішину з річницею, а вона заінтригувала букетом троянд

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
18 серпня, 16:25
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Близько місяця тому зірка майбутнього серіалу "Зломовчання" Ксенія Мішина натякнула на розставання з Олександром Еллертом. Пара зустрічалася майже рік
Ксенія Мішина отримала букет від аноніма в день річниці з Олександром Еллертом
Ксенія Мішина отримала букет від аноніма в день річниці з Олександром Еллертом / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Після того як дочка Еллерта відхилила прохання помирити тата з Ксенією Мішиною, відбулося щось несподіване. У день, коли Олександр Еллерт і Ксенія Мішина мали б святкувати річницю стосунків, сценарист студії "Квартал 95" присвятив своїй "коханій" цілий пост.

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В Instagram Олександр Еллерт опублікував ролик, в який увійшли різні романтичні кадри, зняті за час їхнього роману. Відеоряд він супроводив піснею переможця "Євробачення-2021" Måneskin – I wanna be your slave ("Я хочу бути твоїм рабом").

З річницею, кохана, – написав Олександр Еллерт в соцмережі, позначивши Ксенію Мішину.

Тож не дивно, що шанувальники були здивовані публікацією, так і не зрозумівши, чи зійшлися Еллерт і Мішина або може бути, взагалі не розходилися.

  • "Чого? Вибачте мені, але я одна нічого не розумію?"
  • "Зараз от взагалі нічого не зрозуміла"
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В результаті Еллерт спробував пояснити все шанувальникам, записавши для них відеозвернення в Instastories.

Народ, це ноу-хау. Такого ще ніхто не робив, це прорив століття: збирати фотки, відео в одну штуку під музику і таким чином вітати близьку або рідну людину з якоюсь пам'ятною подією. Це реально круто, спробуйте, – сказав Олександр.

Тим часом анонім прислав Ксенії Мішиній букет величезних троянд. Акторка опублікувала відео в Instastories зазначивши, що "хтось точно знає, якого вона зросту".

Ксенії Мішиній прислали квіти в річницю її роману з Еллертом
Ксенії Мішиній прислали квіти в річницю її роману з Еллертом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

У кінці відео Ксенія поцілувала квіти.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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