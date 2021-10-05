Хто із зірок робив груди і підтяжку у Едгара Камінського: фото до і після

Софія Стужук/Міша Романова/Саша Пустовіт / Фото: Instagram/misharomanova, instagram.com/sofia_stuzhuk/, instagram.com/sashaabo
Та зірковий хірург ощасливив не тільки Сашу, а й багатьох інших жінок, зокрема відомих широкому загалу. Сьогодні в добірці розповідаємо про найцікавіші випадки.
Саша Бо
Саша Пустовіт після свого скандального розлучення з чоловіком-блогером зважилася на операцію. Дівчина не одразу повідомила про це підписникам, поки найуважніші не помітили, що у Саші збільшилися груди.
Ось так вона виглядала до операції:
І ось як виглядає третій розмір грудей Пустовіт, який їй зробив Едгар Камінський.
Софія Стужук
У блогерки Софії Стужук взагалі складна історія зі зміною грудей. Якщо коротко, то дівчина спершу розповідала своїм підписникам, що вона за прийняття себе і любов до свого тіла, а потім вирішила зробити операцію.
Незабаром Софія заявила, що груди занадто великі і вона хоче зменшити форми.
Та поки Стужук звернулася до Едгара Камінського з іншої причини – хірург зробив їй підтяжку повік і змінив форму носа. Все це транслювалося в прямому ефірі в Інстаграм.
Міша Романова
Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" збільшувала груди в клініці у "дуже відомого лікаря", як сама розповідала в інтерв'ю. Історія дещо скандальна, бо пізніше Романова зізналася, що на момент операції була на 16-му тижні вагітності і все могло обернутися погано.
Едгар Камінський прокоментував слова Романової. Він сказав, що домисли про те, що співачка могла втратити дитину через наркоз або операцію в цілому – неправда. Міша ж звинуватила Камінського та його помічників в недбалому ставленні до клієнтів.
Хто із зірок робив пластичні операції, дивіться в сюжеті:
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