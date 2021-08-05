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Хто увійшов до складу журі Одеського кінофестивалю-2021 – список

5 серпня, 14:30

Даріна Алєксєєва

Міжнародне журі оцінюватиме фільми нинішнього Національного конкурсу Одеського кінофестивалю, який відкриється вже 14 серпня

Оголошено склад журі ОМКФ-2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який раніше оголосив програму, в цьому році знову відбудеться в традиційному форматі офлайн. З 14 по 21 серпня в Одесі пройдуть покази найкращих світових і українських кінопрем'єр, а оцінювати фільми буде Міжнародне журі. Про це повідомила пресслужба ОМКФ.

До його складу увійшли: режисер Дар’я Жук (Білорусь), режисер Елі Ґраппе (Франція/Швейцарія), продюсер Жан-Шарль Леві (США), акторка Оксана Черкашина (Україна) та фестивальний менеджер Звіад Елізіані (Грузія).

Одеський міжнародний кінофестиваль / Фото: facebook.com/odesaiff

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Фільми Національної конкурсної програми також буде оцінювати журі FIPRESCI, до складу якого увійшли кінокритики Божидар Манов (Болгарія), Діана Мартиросян (Вірменія) і кінознавчиня Наталія Мусієнко (Україна).

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