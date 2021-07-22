ОМКФ-2021 оголосив програму – у списку переможці Канн і українські сенсації

З 14 по 21 серпня в відбудеться Одеський міжнародний кінофестиваль, який буде приурочений до 30-річчя незалежності України

12-й Одеський кінофестиваль оголосив програму / Фото: kino-teatr.ua, cinema.in.ua, facebook.com/dadssneakersfilm

Не так давно завершився Каннський кінофестиваль, на якому український фільм теж отримав приз, а тепер залишилися лічені дні до 12-го Одеського кінофестивалю. Цьогоріч кіноогляд пройде в форматі офлайн, і, як заявила президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко, буде багато в чому оновлений. Але залишиться головне – найкращі фільми України та світу.

Програма 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю була опублікована на офіційному сайті.

Національна програма. Повний метр:

"Із зав'язаними очима", реж. Тарас Дронь

"Королі ріпу", реж. Мирослав Латик

"Національний музей", реж. Андрій Загданський

"Простір", реж. Дмитро Томашпильський

"СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Катерина Горностай

"Суперники", реж. Маркус Ленц

Кадр з фільму "Королі репу" / Фото: cinema.in.ua

Національна програма. Короткий метр:

"Біжи, Таню, біжи", реж. Софія Поліщук

"Непотрібні речі", реж. Дмитро Лісенбарт

"Друга хвиля", реж. Маріія Стоянова

"Папині кросівки", реж. Ольга Журба

"Leopolis night", реж. Нікон Романченко

"Марія", реж. Влад Одуденко

"Тигр блукає поруч", реж. Анастасія Фалілеєва

"Good boy", реж. Марія Пономарьова

"Тигр блукає поруч" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Позаконкурсна програма. Фестиваль фестивалів:

"Аннетт", реж. Лео Каракс

"Герой", реж. Асгар Фархаді

"Пам'ять", реж Апічатпонг Вірасетакул

"Найгірша людина в світі", реж. Йоахим Трієр

"Криптозоопарк", реж. Деш Шо

"Людина, яка продала свою шкіру", реж. Каутер Бен Каньі

Кадр з фільму "Найгірша людина в світі" / Фото: oiff.com.ua

Позаконкурсна програма. Українські гала-прем'єри:

"Сторонній", реж. Дмитро Томашпільський

"Рози. Фільм-кабаре", реж. Ірен Стеценко

"Водуруду", реж. Анатолій Сачівко

"Чому я живий", реж. Вілен Новак

"Цей дощ ніколи не скінчиться", реж. Аліна Горлова

Кадр з фільму "Сторонній" / Фото: Скріншот з YouTube

Позаконкурсна програма. Міжнародні гала-прем'єри:

"Легенда про Зеленого лицаря", реж. Девід Лоурі

"Гунда", реж. Віктор Косаківський

"Поганий сусід", реж. Деніель Брюль

"Бенедетта", реж. Пол Верховен

Кадр з фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Фото: oiff.com.ua

Позаконкурсна програма. Українська ретроспектива – Незалежні:

"Кисневий голод", реж. Андрій Дончик (1991)

"Шамара", реж. Наталія Андрейченко (1994)

"Приятель небіжчика", реж. В'ячеслав Криштофович (1995)

"Настроювач", реж. Кіра Муратова (2004)

"Щастя моє", реж. Сергій Лозниця (2010)

"Плем'я", реж. Мирослав Слабошпицький (2014 року)

"Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ірина Цілик (2020)

Кадр з фільму "Приятель небіжчика" / Фото: kino-teatr.ru

Дивіться відео про підсумки Одеського кінофестивалю-2020:

Нагадаємо, що вперше в історії церемонія закриття Одеського кінофестивалю пройде на Потьомкінських сходах.