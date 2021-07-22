Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Українки без фотошопу

Принцу Джорджу - 8!

Макаревич про росіян

Рекорд у монархів

Що з МакSим

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Кінострічка

ОМКФ-2021 оголосив програму – у списку переможці Канн і українські сенсації

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
22 липня, 13:34
Копіювати лінк
З 14 по 21 серпня в відбудеться Одеський міжнародний кінофестиваль, який буде приурочений до 30-річчя незалежності України
12-й Одеський кінофестиваль оголосив програму
12-й Одеський кінофестиваль оголосив програму / Фото: kino-teatr.ua, cinema.in.ua, facebook.com/dadssneakersfilm

Не так давно завершився Каннський кінофестиваль, на якому український фільм теж отримав приз, а тепер залишилися лічені дні до 12-го Одеського кінофестивалю. Цьогоріч кіноогляд пройде в форматі офлайн, і, як заявила президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко, буде багато в чому оновлений. Але залишиться головне – найкращі фільми України та світу.

Програма 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю була опублікована на офіційному сайті.

Національна програма. Повний метр:

  • "Із зав'язаними очима", реж. Тарас Дронь
  • "Королі ріпу", реж. Мирослав Латик
  • "Національний музей", реж. Андрій Загданський
  • "Простір", реж. Дмитро Томашпильський
  • "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Катерина Горностай
  • "Суперники", реж. Маркус Ленц

Кадр з фільму "Королі репу"
Кадр з фільму "Королі репу" / Фото: cinema.in.ua

Національна програма. Короткий метр:

  • "Біжи, Таню, біжи", реж. Софія Поліщук
  • "Непотрібні речі", реж. Дмитро Лісенбарт
  • "Друга хвиля", реж. Маріія Стоянова
  • "Папині кросівки", реж. Ольга Журба
  • "Leopolis night", реж. Нікон Романченко
  • "Марія", реж. Влад Одуденко
  • "Тигр блукає поруч", реж. Анастасія Фалілеєва
  • "Good boy", реж. Марія Пономарьова

"Тигр блукає поруч
"Тигр блукає поруч" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Позаконкурсна програма. Фестиваль фестивалів:

  • "Аннетт", реж. Лео Каракс
  • "Герой", реж. Асгар Фархаді
  • "Пам'ять", реж Апічатпонг Вірасетакул
  • "Найгірша людина в світі", реж. Йоахим Трієр
  • "Криптозоопарк", реж. Деш Шо
  • "Людина, яка продала свою шкіру", реж. Каутер Бен Каньі

Кадр з фільму "Найгірша людина в світі"
Кадр з фільму "Найгірша людина в світі" / Фото: oiff.com.ua

Позаконкурсна програма. Українські гала-прем'єри:

В тренді
  • "Сторонній", реж. Дмитро Томашпільський
  • "Рози. Фільм-кабаре", реж. Ірен Стеценко
  • "Водуруду", реж. Анатолій Сачівко
  • "Чому я живий", реж. Вілен Новак
  • "Цей дощ ніколи не скінчиться", реж. Аліна Горлова

Кадр з фільму "Сторонній"
Кадр з фільму "Сторонній" / Фото: Скріншот з YouTube

Позаконкурсна програма. Міжнародні гала-прем'єри:

  • "Легенда про Зеленого лицаря", реж. Девід Лоурі
  • "Гунда", реж. Віктор Косаківський
  • "Поганий сусід", реж. Деніель Брюль
  • "Бенедетта", реж. Пол Верховен

Кадр з фільму "Легенда про Зеленого лицаря"
Кадр з фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Фото: oiff.com.ua

Позаконкурсна програма. Українська ретроспектива – Незалежні:

  • "Кисневий голод", реж. Андрій Дончик (1991)
  • "Шамара", реж. Наталія Андрейченко (1994)
  • "Приятель небіжчика", реж. В'ячеслав Криштофович (1995)
  • "Настроювач", реж. Кіра Муратова (2004)
  • "Щастя моє", реж. Сергій Лозниця (2010)
  • "Плем'я", реж. Мирослав Слабошпицький (2014 року)
  • "Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ірина Цілик (2020)

Кадр з фільму "Приятель небіжчика"
Кадр з фільму "Приятель небіжчика" / Фото: kino-teatr.ru

Дивіться відео про підсумки Одеського кінофестивалю-2020:

Нагадаємо, що вперше в історії церемонія закриття Одеського кінофестивалю пройде на Потьомкінських сходах.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
75-річна Шер на прогулянці в Італії
Всі обговорюють
7-річного сина Стаса П'єхи по-звірячому побили
Бути в курсі
Цитата дня

На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

Ната Жижченко солістка ONUKA
Як ONUKA пояснила своє рішення
"Секс та місто" повернеться на екрани
Все, що відомо про сиквел на сьогодні
Цікаво
Сольник зірки
MONATIK
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти