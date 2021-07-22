ОМКФ-2021 оголосив програму – у списку переможці Канн і українські сенсації

Не так давно завершився Каннський кінофестиваль, на якому український фільм теж отримав приз, а тепер залишилися лічені дні до 12-го Одеського кінофестивалю. Цьогоріч кіноогляд пройде в форматі офлайн, і, як заявила президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко, буде багато в чому оновлений. Але залишиться головне – найкращі фільми України та світу.
Програма 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю була опублікована на офіційному сайті.
Національна програма. Повний метр:
- "Із зав'язаними очима", реж. Тарас Дронь
- "Королі ріпу", реж. Мирослав Латик
- "Національний музей", реж. Андрій Загданський
- "Простір", реж. Дмитро Томашпильський
- "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Катерина Горностай
- "Суперники", реж. Маркус Ленц
Національна програма. Короткий метр:
- "Біжи, Таню, біжи", реж. Софія Поліщук
- "Непотрібні речі", реж. Дмитро Лісенбарт
- "Друга хвиля", реж. Маріія Стоянова
- "Папині кросівки", реж. Ольга Журба
- "Leopolis night", реж. Нікон Романченко
- "Марія", реж. Влад Одуденко
- "Тигр блукає поруч", реж. Анастасія Фалілеєва
- "Good boy", реж. Марія Пономарьова
Позаконкурсна програма. Фестиваль фестивалів:
- "Аннетт", реж. Лео Каракс
- "Герой", реж. Асгар Фархаді
- "Пам'ять", реж Апічатпонг Вірасетакул
- "Найгірша людина в світі", реж. Йоахим Трієр
- "Криптозоопарк", реж. Деш Шо
- "Людина, яка продала свою шкіру", реж. Каутер Бен Каньі
Позаконкурсна програма. Українські гала-прем'єри:
- "Сторонній", реж. Дмитро Томашпільський
- "Рози. Фільм-кабаре", реж. Ірен Стеценко
- "Водуруду", реж. Анатолій Сачівко
- "Чому я живий", реж. Вілен Новак
- "Цей дощ ніколи не скінчиться", реж. Аліна Горлова
Позаконкурсна програма. Міжнародні гала-прем'єри:
- "Легенда про Зеленого лицаря", реж. Девід Лоурі
- "Гунда", реж. Віктор Косаківський
- "Поганий сусід", реж. Деніель Брюль
- "Бенедетта", реж. Пол Верховен
Позаконкурсна програма. Українська ретроспектива – Незалежні:
- "Кисневий голод", реж. Андрій Дончик (1991)
- "Шамара", реж. Наталія Андрейченко (1994)
- "Приятель небіжчика", реж. В'ячеслав Криштофович (1995)
- "Настроювач", реж. Кіра Муратова (2004)
- "Щастя моє", реж. Сергій Лозниця (2010)
- "Плем'я", реж. Мирослав Слабошпицький (2014 року)
- "Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ірина Цілик (2020)
Дивіться відео про підсумки Одеського кінофестивалю-2020:
Нагадаємо, що вперше в історії церемонія закриття Одеського кінофестивалю пройде на Потьомкінських сходах.