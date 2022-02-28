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"Моє серце зараз із людьми України": Леді Гага підтримала українців

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 лютого, 15:58
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Знаменита співачка та актриса Леді Гага дала ще один привід українцям її дуже полюбити
Леді Гага підтримала українців
Леді Гага підтримала українців / Фото: Getty Images

Знаменита голлівудська співачка і актриса приєдналася до західних зірок, які всім серцем вболівають за Україну, проти якої Росія розпочала повномасштабну війну.

На своїй сторінці в Інстаграм зірка "Дому Гуччі", яка минулої ночі була присутня на щорічній премії SAG Awards, опублікувала таке послання.

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Моє справжнє бажання сьогодні ввечері полягає в тому, щоб протягом двох годин я та мої колеги-актори на @sagawards викликали у публіки посмішки. Для мене є велика честь бути там, це привілей бути артистом. Є багато причин, через які світ постійно не дає нам усміхатися. Я молюся сьогодні ввечері за Україну та посилаю посмішки всім вашим серцям, я молюся за те, щоб ви скоро будете єдині.

Також під час спілкування з журналістами на червоній доріжці премії Гільдії кіноакторів США вона знову згадала українців.

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Це чудова ніч, свято мистецтва, але у світі стільки всього відбувається. Моє серце зараз із людьми України.

А ось співачка Наташа Корольова прикидається , що нічого не відбувається і продовжує мовчати про війну в Україні На відміну від західних колег, які трубять на весь світ про те, що Росія напала на Україну і давно настав час припинити цей жах.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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