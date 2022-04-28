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Леді Гага жорстко висміяла росіян на концерті у США: "як були тупими, такими і залишилися!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 19:33
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Епатажна співачка розкритикувала громадян країни-агресорки за їхнє мовчання та бездіяння
Леді Гага підтримує Україну у розв'язаній РФ війні.
Леді Гага підтримує Україну у розв'язаній РФ війні. / Фото: instagram.com/ladygaga/, instagram.com/_russia_federation

У перші дні війни Леді Гага висловила свою підтримку українському народу та сказала, що її серце з нами. Нині ж співачка вирішила висловитись про тих росіян, які за ці місяці кровопролиття показали усю свою цинічність та убогість.

Під час концерту в Лас-Вегасі зірка сказала декілька слів про власну допомогу постраждалим. А згодом вона зауважила, що громадянам РФ варто було б її заарештувати під час концерту в їхній країні. Проте вони цього не зробили бо "як були тупими, такими і залишилися".

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Такі слова Леді Гага озвучила під час ліричного виступу, де вона грала на піаніно. Відповідний ролик з'явився у Twitter.

Вони повинні були заарештувати мене в Росії, коли мали такий шанс. Я казала їм одягнути на мене наручники. Вони були дурними в той день, і залишаються дурними зараз, – сміючись, сказала співачка.

Що саме мала на увазі артистка?

У промові Леді Гага згадала про інцидент, який стався у 2012 року, коли вона на великому концерті в Москві заявила зі сцени про рівність та любов, а також підтримала ЛГБ-спільноту.

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Тоді ж зірка пройшлася по сцені перед росіянами зі схрещеними руками і закликала заарештувати її за позицію (звісно ж, цього не сталось). Також вона заявила, що не боїться сісти у в'язницю за вибір свободи.

Мене звати Леді Гага. Я живу на Манхеттені, в Нью-Йорку. І я впевнена, що чоловіки та жінки заслуговують на любов однаково. Заарештуй мене Москва. Мені пох*й", – сказала тоді артистка.

Саме на цю ситуацію посилалася зірка, виступаючи в 2022 році. Таким чином Леді Гага наголосила, що Росія – диктаторська країна, де не має свободи слова та права вибору.

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Нагадаємо, раніше співачка Шер закликала озброїти Україну, інакше постраждає вся Європа.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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