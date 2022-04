Леді Гага жорстко висміяла росіян на концерті у США: "як були тупими, такими і залишилися!"

У перші дні війни Леді Гага висловила свою підтримку українському народу та сказала, що її серце з нами. Нині ж співачка вирішила висловитись про тих росіян, які за ці місяці кровопролиття показали усю свою цинічність та убогість.

Під час концерту в Лас-Вегасі зірка сказала декілька слів про власну допомогу постраждалим. А згодом вона зауважила, що громадянам РФ варто було б її заарештувати під час концерту в їхній країні. Проте вони цього не зробили бо "як були тупими, такими і залишилися".

Такі слова Леді Гага озвучила під час ліричного виступу, де вона грала на піаніно. Відповідний ролик з'явився у Twitter.

Lady Gaga: They shouldve arrested me in Russia when they had the chance pic.twitter.com/2g6FcR9Et8