Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація

Адель в Опри

Спойлер від Злати

Вільям лютує

Молода Єлизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старі речі Кейт
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Струнка Алла Пугачова в сукні-міні позувала поруч із чоловіком

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
15 листопада, 22:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Максим Галкін поділився новою фотографією із дружиною. Шанувальники відомої виконавиці захопилися її образом і фігурою – багато хто помітив, що Алла намагається тримати себе у формі
Алла Пугачова захопила шанувальників зовнішнім виглядом
Алла Пугачова захопила шанувальників зовнішнім виглядом / Фото: Инстаграм

Майже півмільйона лайків зібрала нова публікація чоловіка Пугачової. 72-річна артистка не залишила байдужим нікого з користувачів Мережі. Багато підписників її чоловіка Максима Галкіна зазначили, що на новій фотографії разом із ним вона виглядає дуже молодою.

Комік часто ділиться сімейними знімками та радує фанатів забавними відеороликами дітей – сина Гаррі та доньки Лізи. Набагато рідше на сторінці шоумена можна побачити Аллу Пугачову.

Реклама

Не можна не відзначити образ артистки. Алла одяглася в коротку чорну сукню і того ж кольору туфлі на невисоких підборах. З прикрас співачка віддала перевагу перламутровому намисту.

Шанувальники позитивно відреагували на нову фотографію пари:

Реклама
  • Максиме, ви такий молодець. Подовжує молодість дружині!
  • Алла Борисівна виглядає просто надзвичайно.
  • Що ви робите зі своєю дружиною, що вона молодшає з кожним днем?

Як відомо, разом знаменита пара вже понад двадцять років. Познайомилися вони, коли Максим ще тільки-но починав свою кар'єру гумориста, а Пугачова вже була зіркою російської естради. Перша зустріч майбутнього подружжя відбулася на музичному фестивалі "Слов'янський базар". Примітно, що познайомив їх колишній чоловік Примадонни Філіп Кіркоров , коли вони ще були одружені, але вже тривалий час жили окремо.

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти