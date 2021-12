Легенда, яку забрав СНІД: що Фредді Мерк'юрі встиг за п'ять років до смерті

Фредді Мерк'юрі залишається одним із найулюбленіших музикантів для мільйонів людей. / Фото: Getty Images

На жаль, Фредді Мерк'юрі не стало саме на піку популярності. Шанувальники були шоковані звісткою, про смерть свого кумира. До останнього артист приховував діагноз, який став його вироком – СНІД. Втім, упродовж всіх цих років, лідер гурту Queen залишається найкращим підкорювачем сцени. Погодьтесь?!

До речі, нещодавно помер від раку творець бренду Off-White Вірджил Абло. Йому був лише 41 рік.

Як відомо, 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом і тому "Сьогодні" вирішили згадати про культового артиста та, що він зробив, коли дізнався про свою хворобу.

За день до смерть Фредді зробив зізнання

23 листопада 1991 року Мерк'юрі публічно заявив, що він хворий на СНІД. Не встигли фанати оговтатись від цієї звістки, як вже наступного дня зірка згасла назавжди.

Відомо, що артист дізнався про свою недугу ще за п'ять років до смерті, коли його тест на ВІЛ виявився позитивним. Усі ці роки він тримав у таємниці свою хворобу, хоч і довкола цього ходили різні чутки і здогадки. Співак нічого не коментував та просто продовжив працювати далі. Бо ж він розумів, його час обмежений.

Останні фото Фредді Мерк'юрі. / Фото: Instagram

Мільйони шанувальників ставили питання - хто заразив їхнього кумира СНІДом? Втім, навіть через 30 років достеменно не відомо про те, де лідер гурту Queen підхопив вірус. Так, у ЗМІ та документальних стрічках є чимало потенційних свідчень. Відомо, що Фредді любив життя та тусовки з величезною кількістю алкоголю та сексу, а також не приховував свою бісексуальність та відвідував гей-бари.

Хвроба прогресувала – артист худ на очах кожного дня. Він щосили намагався протистояти тому, що з ним відбувалося, але СНІД виявився сильнішим.

Що Мерк'юрі встиг створити до смерті

Коли співак дізнався про свою смертельну хворобу, це підштовхнуло його до більш активної діяльності. Він щодня творив та працював, аби не думати про те, що на нього чекає в майбутньому.

Фредді Мерк'юрі – це вічна легенда рок-музики. / Фото: Getty Images

Так, Фредді записав сольний альбом, який називав "походом наліво", бо ж не ходів сольної кар'єри, адже завжди був віданим Queen. Студійник він записав у Мюнхені. Це місто асоціювалося у артиста із вільністю, що дало йому більше мотивації.

У 1985 році вийшла платівка під назвою Mr. Bad Guy (Містер поганий хлопець). Таку символічну назву для альбому вибрав сам Мерк'юрі, а "поганим хлопцем" він називав себе.

Фредді вирішив паралельно з гуртом все-таки будувати сольну кар'єру. Він гастролював з Queen та записував свої пісні.

У 1986 році Фредді разом із гуртом вирушає у свій останній тур 26 стадіонами Європи — знаменитий Magic Tour гурту Queen. Тоді ж вийшли концертні альбоми Live Magic, Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest та Live at Wembley '86.

Також Фредді встиг познайомитись з іспанської оперною співакою Монсеррат Кабальє, з якою він працював над спільним альбомом.

Уже у 1988 році Фредді та Монсеррат з'явилися разом на фестивалі La Nit у Барселоні. Вони виконали три треки з їхнього альбому — How Can I Go On, The Golden Boy та Barcelona. А вже через два дні після цього вийшов довгоочікуваний альбом "Барселона". Цікаво, що одна пісня зі студійника стала одним з гімнів літніх Олімпійських ігор у Барселоні в 1992 році.

Через рік виходить альбом The Miracle (Чудо). У цей час Фредді почав сильно змінюватися — він схуд, але продовжував заперечувати всі чутки про здоров'я. Хоча його близькі знали про недугу.

Взимку 1991 року Мерк'юрі почав працювати над кліпом до пісні I'm Going Slightly Mad. Ці зйомки були дуже важкими, адже артистові було вкрай погано. Так, кліп знімали з перервами, у гримерці Фредді поставили ліжко, де він міг відпочивати, а біля дверей стояли два охоронці. Спеціально для зйомок на обличчя зірки нанесли товстий шар гриму, а голову покрили чорною перукою. Під костюм співак одягнув кофту з довгими рукавами, щоб приховати хворобливу худорлявість.

Того ж року гурт випустив останній альбом Innuendo (Недомовленість). До альбому увійшла й лебедина пісня Меркьюрі Show Must Go On. До речі, цю композицію для Фредді написав Браян Мей, який знав про хворобу артиста.

23 листопада 1991 року Фредді офіційно розказв про СНІД:

Я вважав за потрібне тримати цю інформацію в секреті, щоб зберегти спокій рідних та близьких. Однак настав час повідомити правду. Сподіваюся, що кожен приєднається до боротьби з цією жахливою хворобою.

Через добу артиста не стало. Перед смертю він встиг написати сценарій похорону, який хотів перетворити на дивовижне шоу. Але церемонія прощання пройшла відповідно до зороастрійського обряду. Тіло музиканта було кремоване. Похорони пройшли таємно, на них були присутні лише рідні та найближчі друзі Мерк'юрі.

До речі, люди прислухалися до заклику Мерк'юрі об'єднатися проти СНІДу. І на концерті пам'яті, який відбувся через п'ять місяців після смерті артиста, зібрали 20 мільйонів доларів для благодійних організацій, які боряться з хворобою.

