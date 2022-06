Розлучення в прямому ефірі та смерть коханої: приголомшливі історії кохання Пола Маккартні

Ім'я легендарного Пола Маккартні назавжди увійшло в світову історію музики. На честь дня народження музиканта сайт "Сьогодні" згадав усі його гучні романи

Полу Маккартні - 80 років / Фото: Getty Images

Іменинників 18 червня хоч греблю гати. Разом з Максимом Галкіним і Ксенією Мішиною свій 80-й день народження святкує лідер культового гурту The Beatles Пол Маккартні.

Мільйони фанаток у всьому світі мріяли провести хоча б один вечір у компанії музиканта, але лише одиницям вдалося підкорити рок-н-рольника. На день народження Маккартні сайт "Сьогодні" згадав найгучніші романи виконавця.

Джейн Ешер

Пол Маккартні та Джейн Ешер познайомилися у Королівському Альберт-холі у квітні 1963 року під час концерту The Beatles.

17-річна дівчина приїхала на концерт гурту як кореспондент. До цього Пол бачив Джейн тільки по телебаченню (яке на той час ще було чорно-білим) і думав, що вона блондинка, але виявилося, що в житті в неї сліпучий рудий.

Пол Маккартні та Джейн Ешер/ Фото: Getty Images

Пізніше Пол присвятив коханій кілька пісень, які стали хітами: пісень: And I Love Her, You Won't See Me, I'm Looking Through You і Here, There and Everywhere. Стосунки пари тривали п'ять років і майже сягнули весілля.

Однак через деякий час після заручин у 1967 році Джейн несподівано заскочила Маккартні в ліжку з іншою жінкою. Зрада стала причиною розлучення пари – і цей розрив став одним із найгучніших в історії, адже Джейн оголосила, що йде від Пола, в прямому ефірі ВВС.

Джейн покинула музиканта у прямому ефірі/ Фото: Getty Images

Лінда Істман

Чи міг подумати Пол, що під час стосунків з Ешер зустрів свою майбутню дружину, шлюб із якою тривав цілих 30 років. Йдеться про Лінду Істман.

Пара познайомилася в Нью-Йорку 1967 року на одному з виступів "бітлів". Через рік Пол і Лінда несподівано зустрілися знову, а за шість місяців пішли до вівтаря.

Пол та Лінда після одруження/ Фото: Getty Images

У щасливому шлюбі у пари народилися троє дітей: Мері, Стелла та Джеймс, також музикант удочерив доньку Лінди від першого шлюбу, Хізер.

За словами інсайдерів, Лінда була тією, кому Пол не зрадив жодного разу, а сам виконавець стверджував, що розлучався з дружиною лише раз, на тиждень. Але щаслива казка зруйнувалась, коли у Лінди виявили рак грудей. 1998 року вона померла.

Шлюб Маккартні та Істман тривав 30 років/ Фото: Getty Images

Думаю, я плакав близько року час від часу. Ви чекаєте, щоб побачити, як вона увійде, ця людина, яку ви любите, тому що ви так до неї звикли. Я багато плакав, – говорив Пол.

Хізер Міллс

Через рік після смерті Лінди Пол познайомився із Хізер Міллс на церемонії Pride of Britain Awards. Дівчина прославилася як модель, але після аварії 1993 року, коли їй довелося ампутувати частину лівої ноги, залишила кар'єру.

Хізер Міллс та Пол Маккартні/ Фото: Getty Images

Стосунки стали швидко розвиватися і 2001 року пара повідомила про заручини. Незважаючи на те, що у шлюбі у Пола та Хізер народилася дочка Беатріс Міллі, його було складно назвати щасливим. Через п'ять років Міллс та Маккартні подали на розлучення.

Хізер не раз заявляла, що їхнім стосункам серйозно завадила дочка Маккартні від Лінди Істман, Стелла. Внаслідок розлучення Мілл змогла відсудити у чоловіка 24 мільйони фунтів стерлінгів.

Міллс відсудила у Маккартні 24 млн фунтів стерлінгів/ Фото: Getty Images

Ненсі Шевелл

2007 року доля звела лідера The Beatles із американкою Ненсі Шевелл. Пара познайомилася під час шлюборозлучного процесу музиканта з другою дружиною. Через три роки стосунків Пол зробив пропозицію Ненсі.

Третя дружина Пола Маккартні – Ненсі Шевелл/ Фото: Getty Images

Весілля відбулося за кілька місяців, у ратуші Старого Мерилебона. Відтоді пара нерозлучна і дружина, яка на 18 років молодша за музиканта, всюди супроводжує його на громадських заходах.

Весілля Маккартні та Шевелл/ Фото: Getty Images

Раніше Пол Маккартні підтримав Україну та підняв синьо-жовтий прапор на своєму концерті.