Леонардо Ді Капріо проміняв гламурний "Оскар" на душевну прогулянку з Камілою Морроне

Актор вибрав прогулянку з коханою замість "Оскара" / Фото: скріншот, https://www.1zoom.ru/

Вчора світ стежив за "Оскаром". Ми публікували матеріали про тріумфаторів "Оскара" і зірок на червоній доріжці. Шанувальники головного кіношного заходу помітили, що серед величезної кількості зірок не було завсідника цього свята життя – Леонардо Ді Капріо, попри те, що фільм за його участю "Не дивіться вгору", був серед номінантів. Цього разу голлівудський актор вирішив захід пропустити і, як виявилося, заради дозвілля з коханою.

Папараці вдалося сфотографувати Леонардо Ді Капріо з його коханою Камілою Морроне на вулицях Нью-Йорка. Пара гуляла Манхеттеном, насолоджуючись компанією один одного.

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До цього актора також бачили на зустрічі з Мілою Куніс та Ештоном Катчером.

Що стосується "Оскара", Леонардо Ді Капріо цілих 6 разів номінували на "Оскар", починаючи ще з 1994 року, але свою першу і поки що єдину статуетку актор отримав лише раз — у 2016 році за роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса".

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Леонардо Ді Капріо у фільмі "Вижилий"

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо — з тих голлівудських знаменитостей, хто активно підтримує Україну в боротьбі проти російських окупантів.

До речі, сьогодні також обговорюють новини про те, що через війну в Україні премія "Еммі" виключила російські проєкти з конкурсної програми.