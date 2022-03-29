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Через війну в Україні премія "Еммі" виключила російські проєкти з конкурсної програми

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 10:41
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Организатори премії відреагували на російське вторгнення в Україну
Организатори премії відреагували на російське вторгнення в Україну / Фото: открытые источники

Як повідомляє Variety, організатори міжнародної телевізійної премії "Еммі" виключили із конкурсної програми всі російські проєкти. Це їхня реакція на військове вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, "Еммі" – американська телевізійна премія, яку вважають телевізійним еквівалентом "Оскару". Вона проводиться із 1949 року. І цього року організатори вирішили виключити із конкурсної програми російські проекти.

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Так, із конкурсної програми виключили програми, створені російськими компаніями чи спільно з ними, а також ті, які створювали для російських каналів чи стрімінгових платформ.

статуетка "Еммі"

"На підтримку України виконавчий комітет Міжнародної академії ухвалив рішення виключити всі програми з Росії з конкурсу International Emmy Awards цього року", – йдеться у повідомленні організаторів премії.

В організації також уточнили, що раніше було припинено контакти з російськими кінодіячами та компаніями. Це означає, що зло не буде безкарним. За розпочату війну в Україні платитиме кожен росіянин на всіх напрямках. У них не лише "Кінотавра" не буде, але навіть їжі.

А весь цивілізований світ обговорює імена переможців "Оскара"-2022 .

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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