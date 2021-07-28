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Чому я не в тусовці Кардаш'ян? Леся Нікітюк похвалилася "попою як у Кім"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 липня, 15:52
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Ведуча сфотографувалася в total white образі з трендовими брюками, показавши свої найвидатніші боки. Леся вже не в перший раз згадує в своєму Instagram-профілі Кім
Леся Никитюк показала стильний лук в білому
Леся Никитюк показала стильний лук в білому / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На знімках Нікітюк позує в білих брюках кльош і вкороченому топі з довгими рукавами.

На фото суперрозумна і красива дівчина... Чого я ще не в тусовці Кім Кардаш'ян, я не зрозуміла! Я теж люблю хінкалі і латекс..., – написала в публікації Леся.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Говорячи про латекс, ведуча і блогерка має на увазі аутфіт Кім Кардаш'ян від Balmain, в якому вона з'явилася на публіці в 2020 році. У Мережі також було опубліковано відео, яке демонструє, як зірка одягає це вбрання.

Леся, звісно ж, повторила цей трюк.

Шанувальники Нікітюк вважають, що це Кардаш'ян має проситися в компанію до української зірки:

  • "Так нехай Кардаш'ян мріє потрапити в тусовку Лесі Нікітюк"
  • "Вам ще потрібно до тусовки Кім набрати 10 кг"
  • "Лесюня, ти як завжди ракета"
  • "Костюмчик – вогонь"
  • "Супер"
  • "А чому я не в тусовці Ле Нікітюк, така гарнюня"

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Не тільки Леся Нікітюк мріє про зустріч із Кім Кардаш'ян. Ще одна екс- ведуча "Орла і Решки" – Настя Івлєєва нещодавно відпочивала в Римі, де в водночас була Кім. Настя покликала західну зірку на зустріч, але та, ймовірно, навіть не побачила пропозицію російської блогерки.

Настя Івлєєва запропонувала Кім Кардаш'ян зустрітися Римі
Настя Івлєєва запропонувала Кім Кардаш'ян зустрітися Римі / Фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/_agentgirl_

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк зачарувала гарячої фігурою в бікіні.

Дивіться відео про найсексуальніших зірок українського шоу-бізнесу:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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