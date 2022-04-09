"Лежит на сердце тяжкий груз", але не через Україну: Лоліта співає блатні пісні в РФ, доки на Батьківщині війна

Співачка вкотре влипла в історію / Фото: 7 дней

Для мільйонів українців Лоліта Мілявська стала символом зради та продажності у найчорніший момент сучасної української історії. Зірка з українським корінням спокійнісінько живе в Москві, анонсує концерти, поки РФ – головна у світі зараз країна-агресор, бомбардує українські міста і знищує все на своєму шляху. Але Лолиті все одно.

Тепер "артистка" не соромиться співати блатні пісні. І в Instagram навіть хвалиться виконанням пісні "Владимирский централ" Михайла Круга.

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Це ще один натяк, що 90-ті повертаються до Росії: час дефіцитів та тотальних злиднів. Цікаво, на що ще піде співачка, щоб задовольнити російську владу?!

Лоліта Мілявська

Нагадаємо, раніше Лоліта вигадала бізнес, щоб рятуватися від злиднів у РФ.

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