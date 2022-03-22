Яка ганьба! Рашистка Лоліта перевезла рідних з Києва до Москви та спокійно повертається на сцену

Російська співачка з українським корінням одна з тих, хто називає війну Росії проти України "спецоперацією", говорячи мовою Путіна

Лоліта спокійно виступатиме у РФ, коли в Україні йде війна / Фото: Instagram

Поки російські окупанти вже майже місяць цинічно бомблять наші міста та вбивають невинних людей, артистка родом з Мукачево – Лоліта Мілявська – спокійно продовжує працювати у РФ та планувати концерти.

Раніше Лоліта повідомляла, що допомогла мамі та дочці виїхати з Києва, яке загарбники цинічного обстрілюють. Однак співачка так і не зізнавалась, куди сама вона вивезла свою сім'ю. Згодом з'явилась інформація, що артистка перевезла рідних у...Москву, повідомляє "КП".

Реклама

Невдовзі 58-річна Лоліта вийшла на зв'язок до фанатів у своєму Telegram-каналі. Співачка оголосила, що найближчим часом повертається до концертної діяльності і зараз активно складає свій концертний графік. А те, що на її батьківщині зараз точиться війна, яку розв'язала РФ, Лоліті начхати. Ймовірно, кар'єра для неї цініша за життя дітей та мирних людей.

Велику кількість концертів було перенесено. Нині ми верстаємо графіки. Я впевнена, що всі концерти відбудуться. Зараз треба буде ще раз усе затвердити, і тоді ми вивісимо афішу, – заявила Мілявська.

Окрім того, Лоліта радіє, що так схудла, що раніше облягаюче вбрання тепер буквально висить на ній.

Вирішила себе зняти у старій сукні, яку колись мені подарувала Вів'єн Вествуд. І був момент, коли він мені зовсім не сходився. А зараз поміряла, а воно все висить. Вшивати нічого не буду. Нехай висить: найголовніше – здоров'я, – мовила співачка.

Нагадаємо, інші російська співачка з українським корінням – Йолка у момент вторгнення Росії в Україну обрала тактику мовчання.

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!