Яка ганьба! Рашистка Лоліта перевезла рідних з Києва до Москви та спокійно повертається на сцену

Поки російські окупанти вже майже місяць цинічно бомблять наші міста та вбивають невинних людей, артистка родом з Мукачево – Лоліта Мілявська – спокійно продовжує працювати у РФ та планувати концерти.
Раніше Лоліта повідомляла, що допомогла мамі та дочці виїхати з Києва, яке загарбники цинічного обстрілюють. Однак співачка так і не зізнавалась, куди сама вона вивезла свою сім'ю. Згодом з'явилась інформація, що артистка перевезла рідних у...Москву, повідомляє "КП".
Невдовзі 58-річна Лоліта вийшла на зв'язок до фанатів у своєму Telegram-каналі. Співачка оголосила, що найближчим часом повертається до концертної діяльності і зараз активно складає свій концертний графік. А те, що на її батьківщині зараз точиться війна, яку розв'язала РФ, Лоліті начхати. Ймовірно, кар'єра для неї цініша за життя дітей та мирних людей.
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Велику кількість концертів було перенесено. Нині ми верстаємо графіки. Я впевнена, що всі концерти відбудуться. Зараз треба буде ще раз усе затвердити, і тоді ми вивісимо афішу, – заявила Мілявська.
Окрім того, Лоліта радіє, що так схудла, що раніше облягаюче вбрання тепер буквально висить на ній.
Вирішила себе зняти у старій сукні, яку колись мені подарувала Вів'єн Вествуд. І був момент, коли він мені зовсім не сходився. А зараз поміряла, а воно все висить. Вшивати нічого не буду. Нехай висить: найголовніше – здоров'я, – мовила співачка.
Нагадаємо, інші російська співачка з українським корінням – Йолка у момент вторгнення Росії в Україну обрала тактику мовчання.
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