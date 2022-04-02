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За зраду України мало заплатили? Лоліта Мілявська вигадала новий бізнес

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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2 квітня, 18:56
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Співачка, яка навіть у момент нападу Росії на Україну готує концерти по РФ, скаржиться на те, що їй не вистачає грошей
Артистка, що живе в РФ в момент вторгнення в Україну, придумала новий бізнес
Артистка, що живе в РФ в момент вторгнення в Україну, придумала новий бізнес / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya, открытые источники

Українка за походженням Лоліта Мілявська, яка в момент російського вторгнення в Україну готує концерти по Росії, тепер знову вигадує нові ідеї, щоб заробити. Очевидно, продавши Батьківщину за кілька мідяків, їй все одно не вистачає грошей.

До цього Мілявська скаржилася на те, що високі ціни на цукор. А тепер "зірка", яка не гребує і сама підвищуватиме ціни на свої концерти, придумала, як заробляти. На своїй сторінці в інстаграм Лоліта повідомила, що тепер має намір заробляти на особистій колекції DVD-дисків, яких у неї більше сотні

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Мене дуже багато хто вмовляв до чортової матері їх викинути з дому, але щось у мені спрацьовувало, я все це залишала. Подивіться на мій скарб. Якщо в ковід я говорила, що займуся туалетним папером, то зараз кажу, що займуся DVD-прокатом.

І знову, очевидно, буде заробляти на людях, використовуючи їхнє добре ставлення до себе. Адже кому зараз ще потрібні DVD, – тільки фетишистам і недоумкуватим.

Але Мілявській варто придумати ще кілька варіантів, як наповнити кишені грошима, адже життя в РФ з кожним днем ставатиме все гіршим і гіршим. Ціна за напад на Україну буде страшною.

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Зазначимо, що вже багато російських зірок почали на собі відчувати вплив санкцій та обмежень через російське вторгнення в Україну. Так, замість люксових брендів, Ольга Бузова стала обличчям туалетного паперу. Зірка "Дома-2" Вікторія Боня тепер приторговує прокладками. Ще одна ведуча Ксенія Бородіна скаржиться на ціни, а Евеліна Бледанс вже сама миє унітази.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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