Лідер Бумбокс Андрій Хливнюк розлучається після 11 років шлюбу. Що відомо про його дружину

Що відомо про розлучення Андрія Хливнюка / Фото: instagram.com/andriihorolski, instagram.com/hanna_kopylova

На 5 листопада у Шевченківському суді Києва було заплановано засідання щодо розлучення Андрія Хливнюка, який раніше заразився коронавірусом, та Анни Копилової, але ніхто з них на засідання не прибув. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Ініціатором розлучення, за інформацією ЗМІ, виступила Анна. Що ж спричинило розірвання шлюбу – залишається загадкою.

Реклама

Що відомо про жінку Андрія Хливнюка

Лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк та режисерка і арт-директорка Анна Копилова одружилися у 2010 році. У них є двоє спільних дітей – син Іван та донька Саша.

Андрій Хливнюк із донькою / Фото: instagram.com/hanna_kopylova

Реклама

Анна Копилова із сином / Фото: instagram.com/hanna_kopylova

Анна – дочка колишнього голови НАК Нафтогаз України, Вадима Копилова. Вона здобула дві освіти – в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури.

Реклама

Анна Копилова / Фото: instagram.com/hanna_kopylova

Анна Копилова знімала рекламу, а потім перейшла до кліпів (Джамала – Крила, Бумбокс – Колишня) та короткого метра.

Наталія Гоцій була у романтичних стосунках з Андрієм Хливнюком / Фото: instagram.com/nataliiagotsii

Раніше українська топ-модель Наталія Гоцій, яка знялася в одному з кліпів гурту "Бумбокс", заявила, що мала роман із Андрієм Хливнюком.

Ще новини на тему: