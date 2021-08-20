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Андрій Хливнюк стрибнув у басейн разом з фанатками в фіналі концерту (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
20 серпня, 14:51
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Вчора в Києві відбувся концерт гурту "Бумбокс" під відкритими небом. Цей виступ групи деякі шанувальниці групи запам'ятають надовго
/ Фото: прес-служба

Цього літа українські зірки радують своїх шанувальників концертами . Вчора на великій сцені Osocor Residence пройшов сольний концерт "Бумбокс" – перший після фестивальних сетів, якими було багате літо групи.

Виступ тільки починається. Ми сьогодні вдома, не зменшуйте темп, – звернувся до людей Андрій Хливнюк між першими піснями.

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Шанувальники танцювали, ностальгували і співали улюблені хіти групи. Під час концерту Андрій вплітав в свої пісні музичні сюрпризи – вставки з хітів Nirvana і Eurythmics. А обожнену фанатами "Вахтерам" почав з White Trash Beautiful Еріка Шроді (Everlast). Цього вечора прозвучали "Квіти в волоссі", "Шкода", "Наодинці".

Андрій Хливнюк
Андрій Хливнюк / Фото: пресслужба

Під завісу концерту під час пісні "Безодня" Андрій Хливнюк зійшов зі сцени, пройшов крізь натовп і стрибнув у басейн. Фанатки не розгубилися і стрибнула за артистом.

Андрій Хливнюк стрибнув у басейн під час концерту
Андрій Хливнюк стрибнув у басейн під час концерту / Фото: прес-служба

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Як це було – дивіться відео:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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