Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк поїхав на Схід України

Андрій Хливнюк знаходиться на сході України

Андрій Хливнюк на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав територіальної оборони. З метою безпеки музикант не розповідав про свої пересування Україною. Відомо, що певний час він перебував у Києві.

Як пише український журналіст Юрій Кошмарченко на своїй сторінці у Facebook, Хливнюк виїхав на Схід України.

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За словами Юрія, він зустрів Андрія у Києві та пообіцяв йому купити безалкогольне пиво, яке музикант ніде не міг знайти.

А я в той же момент зрозумів: моя головна місія на цій війні — негайно знайти Андрію безалкогольне пиво. Оббігав магазини навколо, знайшов, накупив, пишу йому, щоб вийшов і забрав. А він так скромно: "Дякую, вип'ємо, коли повернуся зі Сходу". Так я свою головну місію виконав і одночасно не виконав, – написав Кошмарченко.

Скріншот: Facebook

Зазначимо, що раніше лідер гурту "Бумбокс" отримав поранення під час мінометного обстрілу російськими окупантами. Від уламків постраждало обличчя артиста.

Раніше Андрій Хливнюк звернувся до російських військових із закликом скласти зброю та відступити. Музикант запевняє, що територіальна оборона та бійці ЗСУ до останнього відстоюватимуть незалежність України та боротимуться за свободу українського народу!