Андрій Хливнюк був поранений під мінометним обстрілом російських окупантів (оновлено)

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зазнав поранення під час мінометного обстрілу російськими окупантами. Від уламків постраждала особа артиста

Андрій Хливнюк був поранений окупантами / Фото: instagram.com/andriihorolski

Музикант Андрій Хливнюк, який зараз захищає Україну від російських окупантів у лавах територіальної оборони , отримав поранення у бою.

Виконавця поранило під час мінометного обстрілу рашистських військових. На щастя, зараз із Андрієм все гаразд і йому надають медичну допомогу.

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Скріншот – instagram.com/andriihorolski

Артист сам вийшов на зв'язок з шанувальниками Instagram і показав наслідки ворожого нальоту. Дивлячись на фото видно, що обличчя Хливнюка постраждало від уламків.

Для моїх слухачів із Росії. Ось із якими нацистами ви воюєте, ідіоти, – звернувся до росіян Хливнюк.

Скріншот – instagram.com/andriihorolski

Раніше Андрій Хливнюк уже звернувся до російських військових із закликом скласти зброю та відступити . Музикант запевняють, що територіальна оборона та бійці ЗСУ до останнього відстоюватимуть незалежність України та боротимуться за свободу українського народу!

Нагадаємо, гурт "Антитіла" також змінила музичні інструменти на зброю заради країни. Водночас переможець "Холостячки" Андрій Задворний займається волонтерством у лавах тероборони.

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Ми не втрачаємо віри в нашу перемогу і впевнені, що все буде Україна!

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