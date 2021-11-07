Кому з близьких Лілія Ребрик проговорилась про участь у гіпершоу Маска – зізнання телеведучої

Лілія Ребрик розповіла про участь у шоу "Маска" / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Учора в новому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" розсекретили наступного персонажа. В образі Феї ховалася популярна актриса та телеведуча Лілія Ребрик.

У себе в Instagram артистка вирішила відповісти на популярні запитання про залаштунки проєкту. Незважаючи на те, що учасникам заборонено навіть близьким розповідати про їхню участь у гіпершоу, чоловік Лілії Андрій Дикий знав про "Маску".

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Єдиний, хто знав, – мій чоловік. Так у нас у сім'ї заведено, ми не приховуємо нічого одне від одного. Я не могла вигадувати байки, де я до півночі, де знімаюся, що за проєкт. Більше ніхто не знав – ні мої батьки, ні батьки Андрія, ні діти, – зізналася телеведуча.

Скріншот: Instagram

Хто ховається за іншими масками, телеведуча не знає.

Кожного артиста забирають в різних місцях (не з власної оселі) і везуть на майданчик у балаклавах та однаковому одязі #нерозмовляйтезімной. Але ці светри мають всі ведучі каналу ще з першого сезону, тому це заплутує ще більше, – розповіла Лілія Ребрик.

Скріншот: Instagram

Лілія Ребрик докладніше розповіла про маску Феї:

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