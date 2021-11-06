На шоу Маска викрили ще одну зірку: хто ж був Феєю? (відео)

Другий сезон гіпершоу "Маска" не перестає дивувати. Ми вже побачили нові маски в попередніх випусках, а цієї суботи насолодилися вражаючими виступами Робота, Кажана, Порося, Котика, Феї та Жирафи.
За підсумками голосування дві маски опинилися у фіналі випуску. Глядачі найзагадковішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна" вирішили, що розсекретити себе має Фея, а Котика залишили на проєкті.
Так, за неймовірно красивою та чарівною маскою Феї ховалася зірка телеканалу "Україна" Лілія Ребрик !
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Дивіться, як це було:
До речі, Дзідзьо виявився єдиним членом зіркового журі, який відгадав, що Фея – це Лілія Ребрик.
А кого із загадкових учасників розсекретять глядачі у наступному ефірі? Дивіться другий сезон найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи, о 21:00, на телеканалі "Україна"!
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