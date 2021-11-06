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На шоу Маска викрили ще одну зірку: хто ж був Феєю? (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
6 листопада, 23:13
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Цієї суботи на шоу "Маска" розсекретили чергового персонажа. Зняти маску довелося Феї, якою виявилася популярна телеведуча!
Хто зняв маску у третьому ефірі гіпершоу "Маска"
Хто зняв маску у третьому ефірі гіпершоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Другий сезон гіпершоу "Маска" не перестає дивувати. Ми вже побачили нові маски в попередніх випусках, а цієї суботи насолодилися вражаючими виступами Робота, Кажана, Порося, Котика, Феї та Жирафи.

За підсумками голосування дві маски опинилися у фіналі випуску. Глядачі найзагадковішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна" вирішили, що розсекретити себе має Фея, а Котика залишили на проєкті.

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Так, за неймовірно красивою та чарівною маскою Феї ховалася зірка телеканалу "Україна" Лілія Ребрик !

Дивіться, як це було:

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До речі, Дзідзьо виявився єдиним членом зіркового журі, який відгадав, що Фея – це Лілія Ребрик.

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А кого із загадкових учасників розсекретять глядачі у наступному ефірі? Дивіться другий сезон найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи, о 21:00, на телеканалі "Україна"!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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