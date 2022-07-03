Ліндсі Лохан таємно вийшла заміж: хто став обранцем актриси?

Ліндсі Лохан вийшла заміж / Фото: Getty Images,

Слідом за своїми подружками Брітні Спірс і Періс Хілтон під вінець пішла і Ліндсі Лохан. Скандальна актриса вийшла заміж за свого бойфренда Бадера Шамаса.

Про те, що тепер Ліндсі офіційно одружена, стало відомо після публікації актриси в Instagram. У пості Лохан назвала Шамаса своїм чоловіком.

Реклама

Я найщасливіша жінка у світі. Ти знайшов мене і знав, що я хочу знайти щастя і благодать. Я вражена тим, що ти мій чоловік . Моє життя і моє все, – підписала фото із коханим Ліндсі.

Новина про те, що актриса та її бойфренд офіційно стали чоловіком та дружиною підтвердив представник зірки виданню Page Six.

Церемонія одруження пройшла досить інтимно, таємно від сторонніх очей. За словами джерела, пара побралася за кілька годин до святкування 36-річчя актриси.

Реклама

Обранець Ліндсі Лохан, 35-річний Бадер Шамас, арабський фінансист. Він працює віце-президентом компанії Credit Suisse. Закохані познайомилися, коли актриса перебувала у Дубаї. Пара побралася в березні цього року.

Реклама

Сім'я скандальної зірки зазначає, що відносини з Бадером сильно змінили її на краще.

Вона перезапускає свою кар'єру, а коли натискаєш кнопку перезапуску, хочеться, щоб у твоєму житті була хороша людина. Усі щасливі. Ліндсі повернула своє життя, коли зустріла його, вона живе справді щасливим та здоровим життям, – розповів батько актриси.

Раніше сайт "Сегодня" розповів, як епатажна зірка перетворилася на романтичну наречену.