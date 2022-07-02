Відвертості Малахову та бійка з бойфрендом-росіянином: ТОП-витівки Ліндсі Лохан

Рудоволоса бестія прославилась не тільки в кінематографі, а й скандалами. Але зараз вона взялася за розум. У день народження Ліндсі сайт "Сьогодні" розповідає, як епатажна зірка перетворилась на романтичну наречену!

Ліндсі Лохан - 36 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 2 липня, скандальна зірка Голлівуду Ліндсі Лохан відзначає свій 36-й день народження. За плечами знаменитості не лише успішна кінокар'єра, а й низка нашумілих скандалів, які досі у всіх на слуху.

Епатажна Ліндсі Лохан – найяскравіший і вельми сумний приклад того, до чого може привести слава, яка обрушується на дитину. Адже батьки почали робити з доньки зірку, коли їй лише виповнилось три роки! Можливо, саме відсутність повноцінного дитинства і вплинула на поведінку вже дорослої Ліндсі.

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Зловживання алкоголем, наркотики, суди, сварки із зірковими друзями – про це та інше "Сьогодні" розповідають у день народження Лохан

Постійні ДТП, судові розбирання та в'язниця

Ні для кого не секрет, що Ліндсі Лохан довго була залежна від алкоголю та наркотиків. Були випадки, коли вона приходила на зйомки в нетверезому стані і на очах у колег похмелялась після галасливих тусовок! Через це кар'єра актори пішла нанівець.

Ба більше, через згубні пристрасті у Ліндсі регулярно виникали проблеми з законом. Вона постійно ставала винуватицею дорожньо-транспортних пригод. До слова, лише за 2006 рік зірка тричі спричиняла аварію на дорозі!

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Ліндчі часто їздила за кермом нетверезою / Фото: Pinterest

Одного разу акторка, намагаючись втекти від папараці на авто, зіткнулася з мікроавтобусом. Наступного разу знаменитість перевищила швидкість. Тоді ж її зупинила поліція. Правоохоронці знайшли у машині Лохан пакетик...з кокаїном!

Ліндсі регулярно вживала наркотики та алкоголь

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Тоді її на добу відправили до в'язниці. Але просиділа акторка там менше трьох годин через відсутність вільних місць у камерах. Суддя пом'якшила вирок знаменитості до трьох років умовного ув'язнення.

У 2007 році Ліндсі знову відправили за ґрати. Того року акторці в клініці одягли спеціальний браслет, який зчитує алкогольні випари з поверхні шкіри і включається, якщо людина, яка його носить, випила спиртне або зняла браслет. Так, під час перебування на Каннському фестивалі браслет Ліндсі спрацював. Внаслідок суд виписав акторці штраф у розмірі 200 тисяч доларів та зобов'язав щотижня з'являтися у клініці Лос-Анджелеса для проведення тестів на вміст алкоголю у крові, а також відвідувати школу для алкоголіків. Лохан прогуляла заняття, за що була відправлена ​​до в'язниці.

Ліндсі Лохан у суді (2011 рік) / Фото: Getty Images

Крадіжка та знову в’язниця

У 2011 році Ліндсі Лохан знову постала перед судом за крадіжку ювелірного намиста з крамниці у Венеції. Вартість прикраси була 2500 доларів. До речі, американські журналісти неодноразово писали, що акторка потрапляла в об’єктив папараці часто у вкрадених аксесуарах. У суді Лохан заперечувала обвинувачення. Однак це ні на що не вплинуло. Суд назначив зірці 120 днів тюремного терміну та 480 годин громадських робіт.

У 2013 року Ліндсі Лохан пройшла чергову примусову реабілітацію. Згідно з вироком, вона мала провести в клініці три місяці. Потім їй потрібно було пройти 18-місячний курс психотерапії та провести 30 днів на громадських роботах. Після покарання у приміщенні суду Ліндсі неодноразово зі сльозами на очах обіцяла більше не порушувати закони.До слова, Ліндсі Лохан недоноразово намагалась лікувалати від залежності у клініках. Однак це не давало жодних результатів, поки сама селебріті не вирішила покінчити з накротиками та алкоголем.

Бійка з російським бойфрендом-мільйонером

У 2016 році під час відпочинку в Греції зірка влаштувала бійку на пляжі зі своїм російським хлопцем Єгором Тарабасовим. Очевидцям навіть удалося зняти це видовище на камеру!

Коли ж ролик з'явився в Мережі тоді ще 30-річна Ліндсі Лохан почала ствреджувати, що це 23-річний хлопець перший на неї напав і вона невинна жертва. Невдовзі зірка й зовсім сказала, що тоді була вагітна. Проте згодом мати Лохан спростувала цю інформацію.

Інтерв'ю Андрію Малахову

У 2016 році Ліндсі Лохан стала героїнею російського ток-шоу "Пусть говорят". Щоправда, без скандалів тут не обійшлося. Подейкують, що Ліндсі за свою участь вимагала лакшері умови, понад 500 тис. фунтів стерлінгів та зустріч з Путіним. Організатори шоу запевняли, що це нереальні умови. З горем навпіл обидві сторони домовились.

Інтерв'ю Малахова з Ліндсі відбулося в номері готелю у Москві. Тоді зірка розповіла про розставання з російським бойфрендом, який жив за її рахунок у Лондоні, ніде не працював, а також був аб'юзером.

Ліндсі і Малахов / Фото: Скріншот із відео

Очевидно, умови зйомок були все-таки змінені. Проте, як саме організатори ток-шоу домовились з Лохан – невідомо.

Дружба з Брітні Спірс та Періс Гілтон

Ліндсі, Періс та Брітні були нерозлучними подружками в нульових. Вони проживали кожен день так, ніби він був останнім. Шумні вечірки, сварки й підрив репутації – ось чим жило тріо.

Зіркове тріо / Фото: Pinterest

Однак через деякий час Лохан "зазіхнула" на бойфренда Гілтон – грецького мільярдера Ставроса Ніархоса. Після цього жіночій дружбі настав кінець. Згодом екс-подруги не втрачали нагоди образити один одного у своїх інтерв'ю.

Ліндсі та Періс були найкращими подружками / Фото: Pinterest

Раніше Ліндсі заявила, що світська левиця вдарила її на одній із вечірок та вилила на неї коктейль! Періс у відповідь назвала акторку "патологічною брехункою".

Цікаво, що коли Брітні Спірс виходила заміж, вона покликала на урочистіть Періс. А ось про Лохан співачка не згадала.

Що зараз з Ліндсі Лохан

Очевидно, зараз скандали для кінозірки в минулому. Після низки витівок акторка зникла зі світських радарів на декілька років, і ось лише у 2021-му вона тріумфально повернулась з новиною про заручини!

У Instagram акторка поділилася серією знімків із коханим Бадером Шамасом, на яких вона вихваляється каблучкою з великим діамантом. Фото Ліндсі лаконічно підписала: "Моє кохання, моє життя, моя сім'я, моє майбутнє".

Кінозірка з обранцем

Відомо, що Бадер має ліванське походження і є помічником віце-президента Credit Suisse, міжнародної компанії з управління активами, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах. Кажуть, що Шамас і Лохан познайомилися у Дубаї на початку 2020 року, де вони зараз живуть. Що ж, чекаємо на грандіозне весілля пари.

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