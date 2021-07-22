Лобода після анонсу концерту в Одесі відвідала кілька українських радіостанцій (фото)

Популярна співачка Світлана Лобода у себе в InstaStories сповістила, що приїхала в Києв. Також співачка вперше розповіла у себе в соцмережах про концерт в Одесі

Світлана Лобода приїхала в Київ / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода недавно анонсувала виступ в Україні – у співачки запланований концерт в одеському клубі Ibiza Beach Club. Квитки на концерт зірки вже майже розпродані. А тепер артистка приїхала до Києва презентувати свою нову пісню Allo. Світлана Лобода відвідала кілька українських радіостанцій.

У себе в InstaStories співачка поділилася фото. Світлана Лобода побувала на радіо "Пятница" і радіо NRJ Україна.

Не забула співачка згадати і майбутній концерт в Одесі.

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Сьогодні Лобода планує відвідати ще кілька українських радіостанцій.

Нагадаємо, Світлана Лобода виступить в одеському клубі в серпні. На офіційному сайті клубу можна бачити, що вартість квитка на концерт стартує від 1300 гривень. Як відреагувала Мережа на майбутній концерт – дивіться в нашому матеріалі.

Раніше концерт в Одесі анонсував репер Баста, який цього літа вже виступав в Україні.

Вперше за сім років в Україні виступить і Ані Лорак. У співачки теж заплановано кілька концертів в Одесі в серпні.

Чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон – 2020" – дивіться сюжет: