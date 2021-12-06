Лобода у відвертому боді анонсувала нову пісню – дивіться тизер

Лобода у відвертому боді знялася для реклами нового синглу / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Нещодавно Світлана Лобода показала себе у незвичайному образі – співачка знялася у кліпі з темним волоссям. Тоді її навіть порівнювали із американською виконавицею Шер.
Однак у новому відео LOBODA з'явиться у більш звичному образі. В соцмережі Світлана розмістила короткий ролик, в якому вона стоїть в оточенні своєї команди. На ній лише боді та туфлі на шпильці.
Таким чином Світлана Лобода анонсувала свою нову пісню, яка називається ЗанесLo. Повну версію треку шанувальники зможуть почути незабаром – прем'єра запланована на 10 грудня.
У листопаді LOBODA порадувала фанів ліричним треком Americano та чорно-білим відео до нього. Цю роботу співачка називає однією з найімпульсивніших та емоційніших за останній час. Підготовка тривала не більше тижня, а головного героя Свєта знайшла лише за два дні до зйомок.
LOBODA – Americano
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