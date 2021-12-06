Лобода у відвертому боді анонсувала нову пісню – дивіться тизер

Лобода у відвертому боді знялася для реклами нового синглу / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нещодавно Світлана Лобода показала себе у незвичайному образі – співачка знялася у кліпі з темним волоссям. Тоді її навіть порівнювали із американською виконавицею Шер.

Однак у новому відео LOBODA з'явиться у більш звичному образі. В соцмережі Світлана розмістила короткий ролик, в якому вона стоїть в оточенні своєї команди. На ній лише боді та туфлі на шпильці.

Реклама

Реклама

Таким чином Світлана Лобода анонсувала свою нову пісню, яка називається ЗанесLo. Повну версію треку шанувальники зможуть почути незабаром – прем'єра запланована на 10 грудня.

У листопаді LOBODA порадувала фанів ліричним треком Americano та чорно-білим відео до нього. Цю роботу співачка називає однією з найімпульсивніших та емоційніших за останній час. Підготовка тривала не більше тижня, а головного героя Свєта знайшла лише за два дні до зйомок.

LOBODA – Americano

Реклама

Ще новини на тему: