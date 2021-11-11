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Лободу в образі брюнетки порівняли із Шер. Вони схожі? (голосування)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 08:53
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Світлана Лобода опублікувала кадр з одного кліпу на свою пісню, в якому знялася з темним волоссям
Світлану Лободу порівняли зі співачкою Шер
Світлану Лободу порівняли зі співачкою Шер / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/cher/

Світлана Лобода, яка нещодавно дала відверте інтерв'ю вирішила трохи поностальгувати. Співачка показала кадр із кліпу на пісню Instadrama.

Я дуже люблю образ із цього відео, ви пам'ятаєте звідки він? – поцікавилася артистка у підписників в Instagram.

Світлана Лобода
Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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У коментарях відзначились не лише шанувальники співачки, а й її друзі. Дизайнер Бічолла просто поставив смайл, а співачка Лоліта Мілявська зізналася, що й брюнеткою любить Лободу.

Скріншот: Instagram

Багато підписників почали писати, що у цьому образі Світлана Лобода нагадує їм співачку Шер.

  • "На Шер така схожа"
  • "Шер"
  • "Дуже схожа на Шер"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот:Instagram

Ми вирішили порівняти декілька фото.

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Світлана Лобода та Шер
Світлана Лобода та Шер / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/cher/

Світлана Лобода та Шер
Світлана Лобода та Шер / Фото: instagram.com/cher/

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Дивіться інтерв'ю Світлани Лободи, в якому вона вперше відповіла на популярні питання про своє життя:

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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