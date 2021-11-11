Лободу в образі брюнетки порівняли із Шер. Вони схожі? (голосування)

Світлана Лобода, яка нещодавно дала відверте інтерв'ю вирішила трохи поностальгувати. Співачка показала кадр із кліпу на пісню Instadrama.
Я дуже люблю образ із цього відео, ви пам'ятаєте звідки він? – поцікавилася артистка у підписників в Instagram.
У коментарях відзначились не лише шанувальники співачки, а й її друзі. Дизайнер Бічолла просто поставив смайл, а співачка Лоліта Мілявська зізналася, що й брюнеткою любить Лободу.
Далі по темі
Багато підписників почали писати, що у цьому образі Світлана Лобода нагадує їм співачку Шер.
- "На Шер така схожа"
- "Шер"
- "Дуже схожа на Шер"
Ми вирішили порівняти декілька фото.
Дивіться інтерв'ю Світлани Лободи, в якому вона вперше відповіла на популярні питання про своє життя:
Інші новини про співачку:
- Що відомо про чоловіка Лободи – відверте зізнання співачки .
- Лобода з розмахом відзначила своє 39-річчя у Дубаї : фото з вечірки.