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Світлана чи Аня? Екс-солістку Artik&Asti переплутали з Лободою

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
17 листопада, 21:00
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Екс-солістка "Artik&Asti" Ганна Дзюба вразила фанатів зміною іміджу та неймовірною схожістю з іншою популярною співачкою
Анну Дзюбу сплутали з Лободою
Анну Дзюбу сплутали з Лободою

Дзюба, яка зовсім недавно заявила, що йде з дуету Artik&Asti , не перестає дивувати своїх відданих фанів Так, співачка видалила всі старі публікації у своєму Instagram і почала все з чистого аркуша.

"Першим" постом Дзюби стало фото у звукозаписній студії. На ньому виконавиця показала новий образ – вона стала білявкою .

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Шанувальники не могли не помітити дивовижну схожість Дзюби із колегою по сцені Світланою Лободою. На знімку співачки схожі як дві краплі води.

Шанувальники сплутали Анну Дзюбу зі Світланою Лободою
Шанувальники сплутали Анну Дзюбу зі Світланою Лободою

Фанати написали безліч коментарів про те, що спочатку не зрозуміли, хто на фото Аня чи Світлана:

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  • "Перепрошую, але я спочатку подумала, що це Loboda"
  • "Буде ще одна Лобода"
  • "А я подумала це Лобода ... Всі на одне обличчя"
  • "Навіщо у блонді? Лободернулась?" "

Справді, цього ракурсу Ганна Дзюба стала копією Світлани Лободи. У обох виконавиць пухкі губи, виразні вилиці та білі локони. І хоча поки що, Ганна Дзюба нічого не розповідає про свою сольну кар'єру, є припущення, що її репертуар буде таким же чуттєвим.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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