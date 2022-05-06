Любов Успенська назвала Моргенштерна "г*вном" та "забороненим плодом", який потрібно прибирати

Любов Успенська заборонила б творчість Моргенштерна, якби могла / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official, instagram.com/morgen_shtern

Напевно, Любов Успенська заздрить сучасним виконавцям, які посувають досвідчених артистів, таких, як вона, на другорядне місце у світі. Тож вона вирішила "проїхатись" по Алішеру Моргенштерну, який розлучається з дружиною через сім місяців після весілля.

Зірка шансону пояснює, що нині діти наслідують своїх кумирів майже у всьому і це не завжди добре. Так, Успенська вважає, що Моргенштерн, якого слухає молодь, розбещує своїх юних слухачів і напрявляє їх не у те життєве річище.

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Дуже багато г*вна, яке впливає на уми нашої молоді. Наприклад, Моргенштерн. Діти слухаю цю музику, бачать пропаганду наркотиків і думають, що треба наслідувати! – сказала Успенська в інтерв'ю на YouTube-каналі Нове радіо.

Артистка запевняє, що творчість репера потрібно взагалі заборонити, адже в його піснях пропагандуються заборонені речовини.

Якби мені дали можливість перекрити подібне, я б це зробила! Для мене це не музика, а заборонений плід, який треба прибирати, – заявила співачка.

Окрім того, Успенська висловилась про зради Алішера дружині Діларі, про які він сам відкрито говорив.

Це збочення вже. У них принципи та цінності розгублені. Вони не мають традицій. Я вважаю, що це антиморально. Це веде суспільство не в той бік, – каже артистка.

На її думку, Моргенштерн намагається виділитись неординарною поведінкою, говорячи на публіку про зради. Але Успенська вважає, що у кожного є свої скелети в шафі, проте це не привід для афішування.

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Нагадаємо, що раніше у Мережі з'явилася інформація, нібито Моргенштерн хоче отримати ізраїльське громадянство.