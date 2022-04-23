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Моргенштерн расстался с Диларой, потому что не мог перестать изменять: "Я – самец"

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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23 апреля, 15:17
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Российский рэпер женился в прошлом году, сыграв роскошную свадьбу в центре Москвы
Моргенштерн признался, что стало причиной его развода
Моргенштерн признался, что стало причиной его развода / Фото: youtube.com

Информация о том, что Алишер Моргенштерн разводится с Диларой Зинатуллиной появилась недавно. Девушка скандального рэпера первой подтвердила новости о разрыве, а после и сам Моргенштерн рассказал, почему они с женой приняли решение расстаться.

Дилара записала видео, в котором отметила, что они с Алишером "не сошлись характерами". Подтверждает это и сам артист. Он также выпустил ролик, выложив аудитории свою версию истории.

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Моргенштерн также признался, что не намерен отказываться от секса с другими девушками даже будучи официально женатым.

У нас с Диларой абсолютно разное понимание, что такое любовь. Для нее это преданность, быть рядом с семьей, все дела. А для меня это… Ну вот есть одна женщина в мире, которую я люблю, а остальных просто потр*хать хочу. Я самец, понравилась т*лка, захотел. А для нее — если я других женщин тр*хаю, значит, я ее предал. Я вообще такого не чувствую. Когда я тр*хаю других т*лок я не чувствую, что ее предаю. Вот если бы я влюбился — это предательства. А просто потыкать в какую-то вагину, а че нет? – поделился в YouTube Моргенштерн.

Моргенштерн и Дилара поженились летом 2021 года
Моргенштерн и Дилара поженились летом 2021 года / Фото: instagram.com/morgen_shtern

В своей документалке, как это называет Алишер, он также озвучил мысль, что причиной его поведения в браке является его семья – будущая звезда всегда был с мамой, в то время, когда у отца было много женщин.

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Разное любви, мы из-за этого не можем как-то ужиться. Для нее это полная семья, быть вместе, опека. А я для меня это просто уделять время, для меня карьера важнее семьи. Поэтому мы и не сходимся, – добавил Моргенштерн.

На днях в Сети появилась информация, что Моргенштерн хочет получить израильское гражданство.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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