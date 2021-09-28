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Італійці Måneskin в афіші написали Kiev, а не Kyiv: Мережа лютує

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 16:42
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Переможці "Євробачення-2 021" виступлять в українській столиці 7 березня 2022 року. Та назву міста група вказала в неправильній транслітерації, викликавши обурення серед деяких шанувальників
Måneskin в анонсі туру написали "Kiev" замість "Kyiv"
Måneskin в анонсі туру написали "Kiev" замість "Kyiv" / Фото: instagram.com/maneskinofficial

На своїй офіційній сторінці в Instagram Måneskin опублікували дати туру Loud Kids, який стартує вже в 2022 році. У списку опинився Київ, що не може не радувати.

Та не обійшлося і без ложки дьогтю – назву нашої столиці в афіші вказано в неправильній транслітерації "Kiev" замість "Kyiv" .

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Реакція Мережі

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У коментарях обурені прихильники Måneskin вказали, що слід писати Kiev, а не Kyiv, та музиканти поки не відреагували на зауваження і, відповідно, помилку в афіші не виправити.

Скріншот: instagram.com/maneskinofficial

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Скріншот: instagram.com/maneskinofficial

Скріншот: instagram.com/maneskinofficial

Нагадаємо, що у жовтні 2018 року МЗС України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звернулося до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ латиницею (#KyivNotKiev).

Багато європейських столиць і міста вже підтримали цю ініціативу, як і артисти. Однак все ж трапляються випадки, коли деякі групи/музиканти використовують написання "Kiev". Тоді українські шанувальники пояснюють артистам, що це неправильно.

Коли можна буде придбати квитки на концерт Måneskin в Києві і що італійці кажуть про нашу країну та Go_A, ми розповідали тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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