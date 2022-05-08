Мадонна напрошується в гості до Папи Римського: я хороша католичка

Мадонна готова відмолити гріхи / Фото: Getty Images, instagram.com/madonna
63-річна Мадонна, яка розійшлася зі своїм молодим залицяльником, напряму звернулася до Папи Франциска Римського з проханням про сповідь.
Багато років тому зірку відлучили від церкви через аморальну поведінку. Але вона хоче покаятись в своїх гріхах та отримати другий шанс серед вірян.
У Twitter Мадонна попросила Папу Римського з Ватикану переглянути ставлення до її "блюзнірської поведінки".
Я хороша католичка. Клянусь! Минуло кілька десятиліть з моменту моєї останньої сповіді. Чи можна якось зустрітися, щоб обговорити важливі справи? Мене відлучали від церкви три рази. Це не здається справедливим, – наголосила знаменитість.
Ба більше, Мадонна стверджує, що вона навіть не лається і у є можливість все виправити. Сам Папа Франциск поки не дав ніякої відповіді.
Відлучення Мадонни від церкви
Зазначимо, що Ватикан неодноразово критикував поп-діву. Вперше артистка попала під роздачу в 1989 році через кліп Like a Prayer, де були кадри палаючих хрестів, а співачка спокушала темношкірого Ісуса. Внаслідок відеоропоту було заборонено на італійському державному ТБ.
Згодом у 2006 році співачка знову нагадала про себе. Вона вийшла на сцену у Риму у терновому вінку і прикувала себе до розп'яття. Така витівка обурили католицьку церкву – номер співачки назвали блюзнірським.
Але це співачку не зупинило і вже у 2008 році на черговому концерті у Римі вона присвятила пісню Like a Virgin (Як цнотлива) діячому Папі Римському.
Нагадаємо, що нещодавно Філіп Кіркоров потрапив у скандал через танці на перевернутому хресті. Співаку пригрозили кримінальною справою.