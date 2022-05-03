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В России требуют "устранить" Филиппа Киркорова из-за сатанинских плясок на юбилее

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 13:26
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Российский священник усмотрел в выступлении Киркорова оскорбление чувств верующих
Священник РПЦ осудил шоу Филиппа Киркорова
Священник РПЦ осудил шоу Филиппа Киркорова / Фото: Скриншот из видео

В честь 55-летия Филипп Киркоров устроил в Москве целое шоу – гала-ужин, большой концерт и показ мод. На праздник поп-король пригласил многих звезд-рашистов, в частности Тимати, Ольгу Бузову и Anna Asti. Вероятно, певец боится, что его забудут в мире шоубиза, так что решил таким зрелищем напомнить о себе.

Впрочем, далеко не все на России оценили день рождения Филиппа Киркорова. Так, священник российской православной церкви обвинил Киркорова в антирелигиозных провокациях из-за шоу с крестом. Более того, верующие уже собирают петицию, чтобы Филиппа лишить звания народного артиста РФ, сообщают росСМИ.

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Скриншот

Отметим, что во время своего выступления в Кремлевском дворце Филипп Киркоров в длинной мантии и с венцом на голове залез на лежащий на боку крест. Такой показательный номер возмутил православных.

Во время песни "Мария Магдалена" на сцене появляется огромный светящийся крест, внутри которого "распятая" актриса. Сам крест становится для певца "сценой". Он стоит на нем, ходит по нему, а актеры из "подтанцовки" ползают на коленях перед крестом и стоящим на нем Филиппом, – прокомментировал шоу Киркорова священник.

Священник считает, что Киркорова нужно наказать за его поступок и отнять у него звание народного артиста. Что ж, похоже, Филипп скоро больше не будет поп-королем. Неудивительно, если гастроли певца вообще отменят на РФ.

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Напомним, на юбилее Киркорова также отрывалась и Наташа Королева, которая продолжает замалчивать войну на родине ради карьеры на России.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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