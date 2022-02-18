Макаревич різко висловився про політику Кремля: Нас поставили на межу війни

Андрій Макаревич негативно висловився про владу Росії. / Фото: Instagram
Ще у січні Андрій Макаревич разом з іншими російськими зірками підписали петицію проти агресії Кремля. Тепер же він публічно висловився про війну Росії проти України та страждання росіян через цю агресію
У Facebook Макаревич опублікував сміливу та гучну заяву. Співак написав, що громадян РФ "посварили з усім цивілізованим світом, позбавили законів та поставили на межу війни".
Артист також і висловив струбованість через відсутність вільних виборів та ставлення влади до людей, які її не підтримують.
І ось що я не можу зрозуміти – як ми все це терпимо? Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого імені цьому світу хамлять, нам брешуть, водять за носа, від законів не залишилося навіть видимості – навіщо?, – емоційно заявив музикант.
Макаревич наголосив, що продовжує залишатися громадянином Росії. Проте терпіти московську політику йому вдається "з колосальним трудом".
Я знаю, що мені зараз прилетить: а сам? Не подобається – валіза-вокзал-Ізраїль! І сам терплю. З колосальним трудом, – додав артист.
Також Андрій Макаревич згадав і про опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває в російській колонії.
Людину зараз можна судити прямо в колонії, щоб два рази не вставати, будь-хто, хто заїкнувся про вільні вибори – вже терорист, а правити нами, мабуть, збираються вічно – нормально, терпимо. Подобається? – написав співак.
Фоловери підтримали артиста та зазначили, що також прагнуть змінити таке становище.
Нагадаємо раніше Go_A, Сенцов, Лозниця та інші українські діячі культури виступили із заявою проти війни.
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