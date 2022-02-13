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Go_A, Сенцов, Лозница и другие деятели культуры выступили с заявлением против войны

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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13 февраля, 17:53
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Деятели культуры и науки обратились к мировым лидерам, а от России потребовали прекратить агрессию
Украинские деятели науки и культуры обратились к мировым лидерам
Украинские деятели науки и культуры обратились к мировым лидерам / Фото: instagram.com/go_a_band, facebook.com/oleg.sentsov

Недавно петицию против войны подписали российские знаменитости, среди которых музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, поэтесса Вероника Долина и другие.

На фоне обострения ситуации вокруг Украины представители украинской культуры и науки обратились к мировым лидерам с призывом к миру.

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Сегодня Украина как никогда нуждается в мире. Концентрация российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется чуть ли не завтра — вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу. Поэтому мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, — призываем немедленно отвести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир — так что докажите это, – говорится в посте, опубликованном в Facebook.

Обращение подписали 40 деятелей культуры, среди которых: солистка группы Gо_А Екатерина Павленко, режиссер Сергей Лозница, писательница Ирэна Карпа, актриса Ирма Витовская, режиссер Олег Сенцов, режиссер Наталья Ворожбит, дирижер Оксана Линив, писатель Сергей Жадан, вокалистка группы ONUKA Наталья Жижченко и другие.

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Ранее сообщалось, что жители Рязанской области умоляют о помощи Квентина Тарантино.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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